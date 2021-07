Roger Federer - Auktion bringt fast 5 Millionen Dollar für die Stiftung ein

Eine Auktion von Memorabilia von Roger Federer hat während der letzten Woche 4,7 Millionen Dollar eingebracht. Dieser Betrag fließt in die „Roger Federer Foundation“ ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 18:31 Uhr

© Getty Images Roger Federer - unterwegs im Auftrag seiner Stiftung

Das Geschäft mit historischen Outfits, Schlägern, Bällen aus den verschiedenen Sportarten ist vor allem in den USA ein großes. Meistens kommt der Erlös von Verkäufen oder Auktionen aber privaten Personen oder Unternehmen zu, die damit ihr Geschäftsmodell begründen. Nicht so bei jener Versteigerung, die während der letzten Wochen vom Auktionshaus Christie´s in London durchgeführt wurde: Zunächst live und ab dem 23. Juni bis zum 14. Juli online.

Zu ersteigern gab es Erinnerungsstücke aus der Karriere von Roger Federer. Und das Interesse war enorm: Insgesamt wurden Memorabilia im Wert von 4,7 Millionen US Dollar verkauft. Der Betrag geht direkt in die Roger Federer Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bildung von unterprivilegierten Kindern, vor allem in Afrika, voranzutreiben.

Federer selbst zeigte sich in einer ersten Reaktion sehr zufrieden. „Ich bin überwältigt von der Großzügigkeit und dem Enthusiasmus aus der ganzen Welt“, ließ der 20-malige Grand-Slam-Champion in einer Aussendung mitteilen. „Wir haben damit begonnen, Stücke, die mich auf dem Court begleitet haben, zu sammeln, weil wir dachten, dass wir vielleicht eines Tages etwas Sinnvolles damit anstellen könnten. Ich bin sehr dankbar zu sehen, dass unsere Entscheidung einen profunden Unterschied im Leben von so vielen Kindern ausmachen wird.“