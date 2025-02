Roger Federer: Besonderer Auftritt beim Super Bowl

Roger Federer wird in der kommenden Nacht im Rahmen des Super Bowls einen ganz besonderen Auftritt haben. Die TV-Zuschauer in den USA werden die Tennislegende in einem TV-Werbespot sehen. Diese haben im Rahmen des NFL-Endspiels einen ganz besonderen Status.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 13:13 Uhr

© Getty Images Die Popularität von Roger Federer ist auch weiterhin für Werbeschaffende ein wichtiger Faktor.

Roger Federer ist wahrscheinlich das bekannteste Gesicht des Tennissports. Der Schweizer erfreut sich auch ach der Karriere einer ungebrochenen Beliebtheit. Davon möchten auch weiterhin viele Marken profitieren, die den 20-fachen Grand-Slam-Sieger mit Werbeverträgen ausstatten.

Im Rahmen des Super Bowls, der in der kommenden Nacht den neuen NFL-Champion küren wird, wird Roger Federer im US-Fernsehen vielen Millionen vor dem Bildschirm präsent sein. Für eine Schweizer Marke wird der 42-Jährige gemeinsam mit der Muppet-Figur Elmo in einem TV-Spot zu sehen sein.

Roger Federer betritt ganz große Bühne

Was nach einer Nachricht von nicht großer Relevanz klingt, hat jedoch durchaus eine große Bedeutung. Der TV-Werbemarkt bei den Übertragungen des Super Bowls ist nicht nur hart umkämpft, sondern vor allem auf Grund der hohen Einschaltquoten besonders teuer. Viele große Marken lassen speziell für dieses Event Spots mit hohen Budgets produzieren, in den oftmals bekannte Film- und Sportgrößen zu sehen sind. Mehrere Millionen werden für Gagen, Produktion und den teuren Werbeplatz im Rahmen der Übertragung fällig.

Dabei sein ist hier eben wirklich alles. Nun wird also auch Roger Federer diese Ehre zu teil und bekommt damit vor dem US-Publikum für ein paar Sekunden die ganz große Bühne.