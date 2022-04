Roger Federer hat Basel auf seinem Turnierplan

Roger Federer wird wohl im Herbst beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel starten. Der Maestro hat sein Heimturnier insgesamt zehn Mal gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2022, 16:15 Uhr

© Getty Images Roger Federer mit einer seiner zehn Siegertrophäen in Basel

Nicht ganz ein Zehntel seiner 103 Turniertriumphe hat Roger Federer in Basel gefeiert. Im Herbst könnte der Schweizer noch einen drauflegen, dann den elften in seiner Heimatstadt. Denn wie am Dienstag bekannt wurde, plant Federer beim traditionellen 500er in der St. Jakobshalle an den Start zu gehen.

Einige Wochen davor ist ja der Auftritt beim Laver Cup in der Londoner O2 Arena geplant, wo es aber nicht um Weltranglisten-Punkte geht. Davor wird es wohl eng mit Auftritten auf der Tennisbühne. Auch wenn der 20-malige Major-Sieger in den sozialen Netzwerken ab und zu über seinen Trainingsfortschritt berichtet.

Federer hat sein bislang letztes Match in Wimbledon im vergangenen Jahr bestritten, verlor dort im Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz. Seitdem befindet sich der 40-Jährige im Krankenstand, musste seinen Knieproblemen Tribut zollen.