Roger Federer - „Ich fuhr immer zu schnell Ski“

Roger Federer hat als Gast das Weltcup-Wochenende in Lenzerheide genossen. Eines blieb dem Maestro aber verwehrt: Ein Heimsieg der Schweizer Frauen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.03.2022, 08:22 Uhr

© GEPA Pictures Roger Federer am Wochenende in Lenzerheide

Die Schweiz hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 im alpinen Skilauf ganz große abgeräumt: Fünf Goldmedaillen brachten die EidgenössInnen mit nach Hause, so etwas hat sicherlich auch der bekennende Olympia-Fan (und Olympiasieger im Doppel von 2008 an der Seite von Stan Wawrinka) Roger Federer mit Wohlgefallen zur Kenntnis genommen.

Drei Siegerinnen von Peking hat Federer nun am Wochenende in Lenzerheide live und aus der Nähe in Augenschein nehmen können: Corinne Suter und Lara Gut-Behrami im Super G am Samstag, Michelle Gisin, die bei Olympia ihre Goldmedaille in der Kombination verteidigen konnte, auch am Sonntag im Riesenslalom.

Dass Federer Skisport-Veranstaltungen in seiner Heimat besucht, ist keine Novität. 2017 etwa in St. Moritz war der mittlerweile 40-Jährige beim Abfahrtstriumph von Beat Feuz im Zielraum dabei.

Federer - Skipause seit 2008

Natürlich hat sich der Weltbürger Roger Federer nicht nur um die Schweizerinnen gekümmert. Auch den US-Amerikanerinnen stand der 20-malige Major-Sieger für einen Schnappschuss zur Verfügung. Mit Mikaela Shiffrin verbindet Federer ja mindestens ein gemeinsamer Werbepartner.

Federer selbst hat aus eigenem Antrieb eine nunmehr schon 14 Jahre andauernde Ski-Pause eingelegt. „Ich fuhr immer zu schnell“, erzählte Federer am Samstag dem Schweizerischen TV. Also habe er 2008 beschlossen, bis auf weiteres mit dem Skifahren auszusetzen. Damals allerdings in der Annahme, dass seine Tenniskarriere vielleicht noch maximal fünf Jahre andauern würde. Noch ist die außergewöhnliche Laufbahn von Roger Federer ja noch nicht zu Ende - spätestens im Herbst will er noch einmal auf die Tour zurückkehren.