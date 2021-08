Roger Federer sagt für Toronto und Cincinnati ab, auch Zverev fehlt in Kanada

Wie die Turnierorganisatoren der beiden ATP-Masters-1000-Events bekanntgaben, werden mit Roger Federer, Alexander Zverev und Matteo Berrettini etliche Topspieler zumindest eines der Saisonhighlights verpassen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.08.2021, 20:18 Uhr

Roger Federer wird sowohl in Toronto als auch Cincinnati fehlen

Roger Federer wird demnach nach seinem überraschend deutlichem Viertelfinalaus in Wimbledon noch länger mit seiner Rückkehr warten. Der Schweizer gab aufgrund einer Knieverletzung seinen Rückzug aus den ATP-Masters-1000-Events von Toronto und auch Cincinnati bekannt. Zu den US Open hat sich der 39-Jährige bislang noch nicht geäußert.

In Toronto werden zudem einige weitere Spieler fehlen. Der frischgebackene Olympiasieger Alexander Zverev hatte bereits anklingen lassen, nach seinem bislang wohl größten Karriereerfolg das ein oder andere Turnier auslassen zu wollen. Nun ist klar: Deutschlands Nummer eins wird zumindest einmal nicht nach Kanada reisen. Bereits vor einigen Tagen haben Dominic Thiem und Novak Djokovic angekündigt, beim ATP-Masters-1000-Event in Toronto nicht an den Start zu gehen.

Zverev setzt auf Erholung

Die kräfteraubenden Auftritte in Tokio seien hauptverantwortlich für die Absage, erklärte Zverev in einem Statement. "Ich bedaure, euch mitteilen zu müssen, dass ich leider von den National Bank Open in Toronto zurückziehen muss", sagte der Deutsche. "Aufgrund der intensiven letzten Wochen und meiner unglaublichen Erfahrung bei den Olympischen Spielen muss ich mich erholen, damit ich hoffentlich für den Rest des US-Sommerprogramms in Bestform sein kann."

Ebenso in Toronto nicht an den Start gehen werden Matteo Berrettini und der Bronzegewinner von Tokio, Pablo Carreno Busta. Auch Lokalmatador Milos Raonic wird in Toronto fehlen. Eine harte Entscheidung, wie der Kanadier erklärte: "Ich bin untröstlich und traurig, dass ich mich von den diesjährigen National Bank Open zurückziehen muss."