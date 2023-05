Roger Federer und sein Respekt vor dem Aufschläger Diego Schwartzman

Roger Federer hat sich nach einer längeren Pause mal wieder mit seinen Fans mittels einer #AskRF-Session bei Twitter unterhalten. Und ein paar erstaunliche Antworten gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 07:40 Uhr

Roger Federer hat sich den Fragen der Fans gestellt

Nicht, dass sich Roger Federer dieser Tage rar machen würde. So hat man den Maestro zuletzt ja zunächst als Co-Gastgeber der Met Gala in New York City gesehen, ehe die gesamte Familie Federer zum Formel 1 Grand Prix nach Miami gejettet ist. Am gestrigen Dienstag hat sich der 20-malige Grand-Slam-Champion mal wieder seinen Fans gewidmet. In einer Fragerunde bei Twitter.

Und Federer war durchaus zu Scherzen aufgelegt …

F: Wer waren die besten Aufschläger, gegen die Du jemals gespielt hast?

A: Roddick/Isner/Pistol/Schwartzman/Karlovic/Ivanisevic/Vavrinec. Und irgendein glatzköpfoger Typ aus Kroatien … (gemeint ist natürlich sein letzter Coach Ivan Ljubicic; und Vavrinec ist der Geburtsname von Mirka Federer)

F: Vermisst Du es manchmal, einfach nur in einem Café zu sitzen und in Frieden einen Kuchen zu essen?

A: Tatsächlich mache ich das in der Schweiz die ganze Zeit!

F: Wirst Du in diesem Jahr beim Laver Cup dabei sein?

A: Ja! Wir sehen uns in Vancouver.

F: Teile mit uns eine lustige Geschichte, wo Du mit jemandem verwechselt wurdest …

A: Das ist erst vor wenigen Tagen bei der Formel 1 passiert. Ein mann hat mich gefragt „Kann ich ein Bild mit Ihnen haben, Mr. Nadal?“ Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht Nadal bin. Er hat sich entschuldigt und ist gegangen, ohne ein Foto zu machen …

F: Zwischen Dir selbst, Rafa, Novak und Andy - wer erzählt die besten Väterwitze?

A: Andy Murray ist dafür geboren, Väterwitze zu erzählen. Und danach nicht zu lachen …

F: Hallo, Roger. Was hältst Du davon, einen regelmäßigen Podcast zu machen?

A: Was ist ein Podcast und warum hat jeder einen?

F: Dein liebstes Match gegen Rafael Nadal?

A: Roland Garros 2008. Diese vier Spiele waren fantastisch!