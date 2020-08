Roger Federer wird 39 - alle Major-Matchbälle zum Reinfeiern

Roger Federer feiert am Samstag seinen 39. Geburtstag. Wir blicken noch einmal zurück auf jene Punkte, die dem Schweizer seine 20 Grand-Slam-Erfolge beschert haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 18:36 Uhr

© Getty Images Letzter Grand-Slam-Titel bis jetzt: Australian Open 2018

Losgegangen ist die Erfolgsserie 2003 in Wimbledon, als Federer im Finale Mark Philippoussis besiegte. Titel Nummer zwei folgte bei den Australian Open 2004, wo Marat Safat im Endspiel den Kürzeren zog. Danach zeigte sich Federer mehrere Jahre lang nicht nur in Wimbledon so gut wie unschlagbar, sondern gewann auch die US Open fünf Mal in Folge. Bis zum ersten und einzigen Triumph in Roland Garros dauerte es bis ins Jahr 2009, in dem Federer gegen Robin Söderling auf dem Court Philippe-Chatrier siegte.

Die längste Pause zwischen zwei Major-Titeln musste Federer zwischen dem Erfolg in Wimbledon 2012 (im Finale gegen Andy Murray) und dem Triumph Anfang 2017 gegen Rafael Nadal bei den Australian Open hinnehmen. Die größten Chanchen auf Titel Nummer 21 ließ der Jubilar vergangenes Jahr in Wimbledon liegen, als er im fünften Satz gegen Novak Djokovic zwei Matchbälle nicht verwerten konnte.

Die nächste Möglichkeit, sein Konto an Major-Erfolgen aufzustocken, wird Roger Federer frühestens bei den Australian Open 2021 bekommen. Bis dahin wird der Maestro keine Turniere bestreiten. Ob das Event in Melbourne aber überhaupt zur Austragung kommen wird, steht in Zeiten wie diesen auf einem anderen Blatt.