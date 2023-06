Roland Garros 2023 live: Iga Swiatek vs. Beatriz Haddad Maia im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek trifft im Halbfinale der French Open 2023 auf Beatriz Haddad Maia. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport, im Livestream bei Servus TV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 17:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Iga Swiatek trifft im zweiten Halbfinale auf Beatriz Haddad Maia

Angesichts ihrer bisherigen Leistungen darf man Topfavoritin Iga Swiatek gute Chancen auf ihren dritten French-Open-Titel attestieren. Im Semifinale trifft die Weltranglistenerste auf Überraschungsfrau Beatriz Haddad Maia. Im Head to Head führt die Brasilianerin mit 1:0.

Swiatek vs. Haddad Maia - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Beatriz Haddad Maia findet als dritte Partie nach 12 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier statt und gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und im Livestream bei Servus TV On sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen