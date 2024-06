Roland-Garros 2024: Avanesyan schockt Zheng, Paolini schlägt Andreescu

Die junge Russin Elina Avanesyan spielt sich auf Grand-Slam-Ebene immer weiter in den Fokus und bezwingt in der dritten Runde von Roland Garros die Chinesin Qinwen Zheng. Bianca Andreescu muss bei ihrem Comeback-Turnier gegen Jasmine Paolini passen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 20:28 Uhr

© Getty Images Auch in Roland Garros überzeugt Elina Avanesyan weiter auf Grand-Slam-Ebene.

Elina Avanesyan verdeutlicht auf ganz großer Bühne immer eindrucksvoller, dass mit der jungen Russin in Zukunft immer mehr zu rechnen ist. Ihre besten Resultate auf Grand-Slam-Ebene lieferte die 21-jährige seit Sommer letzten Jahres ab. Nach dem Achtelfinaleinzug in Roland Garros liest sich das Career-Best in Wimbledon mit der zweiten Runde der Qualifikation als kleiner Ausrutscher. Bei den US Open schaffte sie es in die zweite Runde des Hauptfelds und legte im Frühjahr in Australien noch eine Runde drauf. In ihrer Drittrunden-Partie der diesjährigen French Open kämpfte sie also um die Einstellung ihrer Vorjahres-Bestmarke.

Und so traf die ungesetzte Avanesyan auf die Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng aus China. In der gestern gestarteten Begegnung dominierte anfangs die 21-jährige Zheng und holte sich auch verdient den ersten Durchgang. Mit Fortdauer der Partie kämpfte sich die Außenseiterin immer besser ins Match und triumphierte nach dem Satzausgleich im Match-Tiebreak des dritten Durchgans zum 3:6, 6:3, 7:6 (6)-Erfolg nach knapp drei Stunden.

Paolini stoppt Comeback-Andreescu

In der Runde der letzten 16 trifft Avanesyan auf die Italienerin Jasmine Paolini. Die an Position 12 geführte Italienerin sah sich der ehemaligen US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada gegenüber, die nach langer Verletzungspause ihr erstes Turnier seit den Canadian Open im August letzten Jahres bestritt. In der Begegnung, in der das Momentum mehrfach wechselte, siegte die 28-jährige Paolini nach 93 Minuten mit 6:1, 3:6, 6:0.

Andreeva rauscht ins Achtelfinale

Weiter auf der Erfolgsspur befindet sich die Teenagerin Mirra Andreeva. Nach ihrem harterkämpften Dreisatz-Sieg gegen Altmeisterin Victoria Azarenka hatte die Russin gegen die 22-jährige US-Amerikanerin Peyton Stearns keinerlei Mühe und schaffte mit einem 6:2, 6:1 in 67 Minuten den Einzug in die Runde der letzten 16. Dort trifft die 17-jährige auf die inzwischen für Frankreich startende Vera Gracheva.

