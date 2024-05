Roland-Garros 2024: Swiatek und Jabeur im Gleichschritt in Runde zwei

Iga Swiatek und Ons Jabeur sind mit souveränen Zwei-Satz-erfolgen in die zweite Runde der French Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 15:00 Uhr

© Getty Images Iga Świątek am Montag auf dem Court Philippe-Chatrier

Der Court Philippe-Chatrier war am Montag zunächst fest in weiblichen Händen: Ons Jabeur legte mit einem sicheren 6:3 und 6:2 vor, danach folgte Iga Swiatek , die gegen Leolia Jeanjean aus Frankreich mit 6:1 und 6:2 gewann. Bei geschlossenem Dach, denn um die Mittagszeit hatte ein Schauer den Spielbetrieb auf den Außenplätzen für mehr als eine Stunde unterbrochen.

Swiatek hat in den letzten beiden Jahren ja den Titel in Paris geholt, in der laufenden Saison stimmt die Form auch - wie die Turniersiege in Madrid und Rom unterstreichen. Sie spiele gutes Tennis, egal, wie die Umstände sind, erklärte die Weltranglisten-Erste im On-Court-Interview mit Marion Bartoli. Was keine gute Nachricht für die kommende Gegenerin von Iga Swiatek in Paris ist: Das wird am Mittwoch Naomi Osaka sein.

