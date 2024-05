Roland-Garros 2024: Tsitsipas meistert Hürde Zhang souverän

Mit einer von Beginn an dominanten Leistung besiegte der griechische Weltranglisten-9. Stefanos Tsitsipas in der dritten Runde der French Open 2024 den Chinesen Zhizhen Zhang glatt in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 20:40 Uhr

© Getty Images Ohne große Mühe schaffte Stefanos Tsitsipas den Einzug ins Achtelfinale der French Open 2024.

Vor ihrer Drittrunden-Begegnung bei den French Open 2024 waren sich Stefanos Tsitsipas und Zhizhen Zhang auf der Tour noch nicht gegenübergestanden. Auch wenn der an Nr. 9 gesetzte Tsitsipas als Favorit in die Begegnung ging, war seitens des Griechen dennoch Vorsicht geboten, schließlich konnte der Chinese bereits im letzten Jahr in Roland Garros als bislang bestes Grand-Slam-Resultat in die dritte Runde einziehen.

Jedoch von Beginn an ließ Tsitsipas nicht den geringsten Zweifel aufkommen, wer das Ticket ins Achtelfinale buchen sollte. Gleich zu Matchbeginn startete der 25-jährige mit einer schnellen 3:0-Führung und transportierte diese mit seinen druckvollen Schlägen und seinem variablen Spiel zum Satzgewinn.

Auch im zweiten Akt schnappte sich der Grieche das erste Aufschlagspiel seines Gegners und gab sich bei eigenem Aufschlag weiterhin keinerlei Blöße zum erneuten Gewinn des Durchgangs. Im dritten Satz konnte der 27-jährige Zhang immerhin sein erstes Service-Game halten, musste sich aber ohne weiteren Spielgewinn und ohne eine Break-Chance im gesamten Match nach 94 Minuten mit 3:6, 3:6, 1;6 geschlagen geben.

Im Achtelfinale trifft Tsitsipas auf den Italiener Matteo Arnaldi, der heute überraschend nach 2:33 Stunden den an Nr. 6 gesetzten Andrey Rublev mit 7:6 (6), 6:2, 6:4 bezwingen konnte.

