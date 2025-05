French Open - Setzliste: Carlos Alcaraz sichert sich Nummer 2 vor Alexander Zverev

Carlos Alcaraz hat sich mit seinem Halbfinaleinzug beim Masters-Turnier in Rom nicht nur in eine gute Ausgangslage für den Sieg hier gespielt. Auch hinsichtlich Roland-Garros hat der Spanier einen wichtigen Teilerfolg erzielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 10:23 Uhr

Denn Alcaraz sicherte sich mit den Punkten für das Halbfinale in Rom den zweiten Weltranglistenplatz ab kommendem Montag. Er wird dann wieder an Alexander Zverev vorbeiziehen.

Der Grund: Zverev konnte als Titelverteidiger in Rom nichts an Punkten hinzugewinnen, selbst wenn er in dieser Woche erneut gewonnen hätte. Sein aktueller Punktestand: 8.085 Zähler.

Alcaraz hingegen kann das - oder besser gesagt: hat es schon. Er war ins Turnier in Rom mit 7.850 Punkten gestartet, liegt im Liveranking nun aber schon bei 8.240 Punkten. Und damit vor Zverev. Der steht nach seiner Viertelfinalniederlage gegen Lorenzo Musetti im Liveranking gar nur bei 7.285 Punkten.

Die Weltrangliste in der kommenden Woche ist entscheidend für die Setzung beim Grand-Slam-Turnier in Paris. Beginn der Hauptfeldspiele dort ist der 25. Mai (Sonntag).

Alcaraz und Zverev: Darum ist die Setzung in Paris so wichtig

Warum Platz 2 oder 3 von ordentlicher Bedeutung sind bei einem Major-Turnier? Weil die Nummern 1 und 2 in unterschiedliche Hälften gelost werden. Jannik Sinner als Nummer 1 wird ganz oben im Tableau platziert werden, Alcaraz als Nummer 2 ganz unten. Beide können damit erst im Finale aufeinandertreffen.

Anders die Nummer 3, also Zverev: Er kann entweder in die Sinner-Hälfte oder Alcaraz-Hälfte gelost werden. Und müsste im Zweifel für einen Turniersieg beide aus dem Wettbewerb nehmen.

Alcaraz freute sich entsprechend: “Ich denke, es ist toll, in Roland-Garros an zwei gesetzt zu sein und zu wissen, dass ich Jannik nicht vorm Finale sehen werde - wenn ich es erreiche. Es ist großartig”, so der Spanier. “Ich habe darüber ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht.”

Zverev hatte im Vorjahr das Finale von Paris in fünf dramatischen Sätzen gegen Alcaraz verloren.