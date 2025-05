French Open - Preisgeld in 2025: 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr

Insgesamt 56,352 Millionen Euro schütten die French Open in diesem Jahr an Preisgeldern aus - ein Rekord natürlich. Während es in allen anderen Wettbewerben zu Preisgeld-Steigerungen kommt, bleibt beim Doppel der Standard von 2024 erhalten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 14:47 Uhr

Man wolle dabei vor allem weiterhin das Qualifikationsturnier unterstützen, so die Aussage seitens der Veranstalter. Was sich etwas mit den Zahlen widerspricht: Fürs Qualifeld nämlich habe man die Preisgelder um 5,1 Prozent erhöht, für das Hauptfeld um 6,37 Prozent.

Immerhin: In den ersten drei Hauptfeldrunden fand eine Erhöhung zwischen 6,33 und 6,85 Prozent statt.

In Zahlen? Erhalten Spielerinnen und Spieler, die in Quali-Runde 1 verlieren, nun 21.000 Euro; für Runde 2 gibt's 29.500 Euro; für Runde 3 dann 43.000 Euro.

French Open - Preisgeld: Das gibt's für die Hauptfeldspieler

Und im Hautpfeld? Gibt's für eine Niederlage in Runde 1 gute 78.000 Euro, in Runde 2 dann 117.000 Euro, in Runde 3 schließlich 168.000 Euro, fürs Achtelfinale 265.000 Euro, fürs Viertelfinale 440.000 Euro, fürs Halbfinale 690.000 Euro und fürs Finale 1.275.000 Euro.

Die Siegerin und der Sieger des Einzelturniers erhalten 2.550.000 Euro.

Im Vorjahr hatte Carlos Alcaraz den Einzeltitel im Finale gegen Alexander Zverev gewonnen und damit seinen ersten Titel in Roland-Garros. Bei den Damen holte sich Iga Swiatek ihren vierten French-Open-Turniersieg gegen Jasmine Paolini.

Roland-Garros: Was gibt's im Doppel an Preisgeld?

Im Doppel und Mixed hingegen fand keine Erhöhung im Vergleich zu 2024 statt. Das Doppel-Siegerteam erhält 590.000 Euro, für ein Ausscheiden in Runde 1 darf man sicher noch 17.500 Euro teilen. Im Mixed gibt's für die Gewinner 122.000 Euro, für ein Aus zum Auftakt 5.000 Euro.

Im Quad- und Rollstuhlwettbewerb werden insgesamt 890.000 Euro verteilt, ein Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Einzel gibt's so für den Sieger und die Siegerin 63.900 Euro, fürs das siegreiche Doppelteam 21.650 Euro.

Eine Übersicht über die Presgeld-Verteilung findet ihr hier.