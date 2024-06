Roland-Garros 2024: Zverev mit Monster-Comeback ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist mit einem hart erkämpften Fünf-Satz-Erfolg gegen Tallon Griekspoor und nach 1:4-Rückstand in der Entscheidung in das Achtelfinale von Roland-Garros 2024 eingezogen. Große Mühe hatte auch Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 19:36 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Roland-Garros im Achtelfinale

Was für eine Berg-und-Tal-Fahrt von Alexander Zverev in der dritten Runde der French Open 2024. Aber am Ende setzte sich der Deutsche gegen Tallon Griekspoor eben doch noch mit 3:6, 6:4; 6:2, 4:6 und 7:6 (3) durch. Dabei hatte Zverev im fünften Satz schon mit Doppel-Break zurück gelegen.

Erneut durfte der gebürtige Hamburger auf dem Court Philippe-Chatrier ran. Hier hatte er am Montag Rafael Nadal bezwungen, zwei Tage später gab sich die deutsche Nummer eins auf dem Court Suzanne-Lenglen gegen David Goffin keine Blöße.

Nachdem Zverev mit 2:1-Sätzen in Führung gegangen war, musste Griekspoor eine medizinische Auszeit nehmen. Nichts deutete darauf hin, dass der Niederländer eine Wende einläuten könnte. Aber Zverev half beim Break zum 2:3 tatkräftig mit. Und verlor tatsächlich diesen Satz, weil er als Rückschläger zu viele Chancen auf ein Comeback ausließ.

Zverev mit Doppel-Break zurück

In der Entscheidung gab die deutsche Nummer eins gleich wieder den Aufschlag ab, konnte danach ein 0:40 als Rückschläger nicht in den Ausgleich verwandeln. Stattdessen gab Zverev sein Service erneut ab - diesmal zum 1:4. Aber Zverev gab sich noch nicht geschlagen, holte sich ein Rebreak zum 2:4 zurück. Und das nächste zum 4:4 - auch weil sich Griekspoor gleich zwei Doppelfehler leistete. Dennoch: Ein Champions-Tiebeak musste entscheiden. Und da setzte sich die Routine von Alexander Zverev in großen Matches durch.

Der Achtelfinalgegner Zverevs steht noch nicht fest. Denn erneut machte der Regen den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Und somit musste die Partie zwischen Holger Rune und Jozef Kovalik nach hinten verschoben werden, wird aber zur Stunde auf dem Court Simonne-Mathieu ausgetragen. Musste allerdings im ersten Satz gleich wieder unterbrochen werden.

Große Probleme hatte auch Daniil Medvedev. Der Russe konnte sich aber gegen Tomas Machac in vier Sätzen mit 7:5, 7:5, 1:6 und 6:4 behaupten. Nach einer Spielzeit von 3:23 Stunden. Medvedev spielt im Achteflinale gegen Alex de Minaur, der gegen Jan.Lennard Struff in vier Sätzen gewann.

