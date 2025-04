Rafael Nadal: Termin für French-Open-Ehrung steht nun

Tennislegende Rafael Nadal wird in diesem Jahr bei den French Open gebührend verabschiedet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 11:21 Uhr

Rafael Nadal

Zumindest ist das zu erwarten. Denn bei seinen beiden Paris-Auftritten in 2024 hatte man - auch auf Nadals Wunsch hin - von einer Ehrung abgesehen.

Simpler Grund: Ganz sicher war der 14-fache Roland-Garros-Sieger nicht gewesen, ob er nicht doch noch mal zurückkommen würde. Weder bei den French Open, bei denen er zum Auftakt gegen Alexander Zverev verlor, noch bei den Olympischen Spielen nach dem Aus gegen Novak Djokovic. Das ihm letztlich aufzeigte, dass der Körper nicht mehr bereit ist für gewohnte Taten.

Und so: Sollten sich alle Nadal-Fans nun den 25.5.2025 in den Kalender eintragen.

An diesem Sonntag, dem ersten Tag der Hauptfeldspiele, wolle man “den King feiern”, wie es seitens der Turnierveranstaltung heißt. Konkret wohl im Rahmen einer Zeremonie nach den drei Matches der Day Session.

Hat man der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele beigewohnt, kann man einiges erwarten. Wovon auch Fackelträger Nadal ein Lied singen kann.

Nadals offizielle Abschiedsfeier in Malaga verlief unglücklich

Die Zeremonie sollte dabei wertiger daherkommen als bei Nadals offiziellem Abschied vom Tennis. Der fand im vergangenen Jahr im Rahmen der Davis Cup Finals in Malaga statt, verlief aber etwas unglücklich. Nadals Kollegen Novak Djokovic und Andy Murray hatten ihr Erscheinen angekündigt, zumindest für das Ende der Woche. Das Problem: Spanien - nach einer Niederlage von Nadal - verlor bereits zum Auftakt zu Beginn des Events. Und so musste man seinen Ausnahmespieler etwas spontan und am späten Abend in die Rente entlassen. Was bei vielen Tennisfans und Verantwortlichen nicht gut ankam.

Nun also: Paris. Und damit passenderweise der Ort, der wie kein anderer für die ach so erfolgreiche Laufbahn des Spaniers steht.