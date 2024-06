Roland Garros Finalistin Muchova ist zurück - Eastbourne, Wimbledon und Olympia sind die ersten Ziele

Die French Open Finalistin aus 2023, Karolina Muchova ist zurück auf der Tennisbühne. Das WTA-500er-Turnier Rothesay International ist ihre erste Anlaufstelle, Wimbledon und Olympia folgen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 13:06 Uhr

© Getty Images

Die 27-jährige Tschechin Karolina Muchova war seit den US Open im vergangenen Herbst aufgrund einer Verletzung im rechten Handgelenk außer Gefecht gesetzt. Seit Mai diesen Jahres trainierte die Roland Garros Finalistin des letzten Jahres wieder und gibt nun ihr Comeback bei dem Turnier in Eastbourne nächste Woche. Und das ist erst der Anfang. Nach dem Rasen-Turnier geht es direkt nach Wimbledon, worauf die Olympischen Spiele folgen. “Nach Wimbledon werde ich wieder auf Asche zurückkehren, vielleicht ein Turnier spielen oder direkt zu den Olympischen Spielen fahren”, verriet die 27-jährige bei einem Interview mit CANAL+ Sport CZ.

2023 war das Erfolgsjahr für die Tschechin. Zu Muchovas überragender Saison 2023 gehörte der Einzug in ihr erstes Major-Finale in Roland Garros. Im Halbfinale der French Open konnte sie Aryna Sabalenka bezwingen, trotz mehrerer Matchbälle für die damalige Weltranglistenzweite und sie nahm Iga Swiatek im Finale einen Satz ab. Die Halbfinalistin der Australian Open und zweimalige Wimbledon-Viertelfinalistin Muchova setzte ihren Aufstieg in der Weltrangliste im letzten Sommer fort. Nachdem sie in New York ihr zweites Major-Halbfinale der Saison erreicht hatte, sicherte sie sich den achten Platz- das beste Ranking ihrer Karriere. Doch die Handgelenksverletzung zwang sie zu einer Pause und zu einer Operation im Februar. “Nach der Operation hatte ich meinen Arm sechs Wochen lang in einer festen Schiene, dann zwei oder drei Wochen in einer Handgelenkbandage, und dann habe ich langsam mit der Rehabilitation und dem Training begonnen”, sagte Muchova in dem Interview. Nun ist die Tschechin zurück und mehr als bereit wieder anzugreifen.