Roland Garros: Karolina Muchova ringt Aryna Sabalenka in dramatischem Halbfinale nieder!

Die erste Finalistin der French Open 2023 heißt Karolina Muchova! Die Tschechin besiegte Aryna Sabalenka nach Abwehr eines Matchballs in einem hochklassigen Halbfinale mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.06.2023, 18:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Karolina Muchova setzte sich gegen Aryna Sabalenka durch

Größter Karriereerfolg für Karolina Muchova: Die Tschechin steht bei den French Open 2023 zum ersten Mal in ihrer Laufbahn im Finale eines Grand-Slam-Turniers. In der Vorschlussrunde setzte sich die 26-Jährige gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka nach Abwehr eines Matchballs mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 7:5 durch.

Die Zuschauer auf dem Court Philippe-Chatrier bekamen von Anfang an ein hochklassiges Match zu sehen. Muchova hatte zunächst leichte Vorteile auf ihrer Seite, wusste beim Stand von 5:4 und eigenem Aufschlag aber einen Satzball nicht zu nutzen. Rund 15 Minuten später machte sie es im Tiebreak mit einem sehenswerten Rückhandwinner entlang der Linie deutlich besser.

Muchova nahm den Schwung in den zweiten Abschnitt mit und ging mit 2:0 in Führung. Sabalenka, die zu Beginn des Jahres die Australian Open für sich entschieden hatte, schlug jedoch zurück und schien das Match mit einem Break zum 4:3 allmählich an sich zu ziehen. Dieser Eindruck währte allerdings nicht lange: Muchova glich aus und erzwang einen Tiebreak. In diesem hatte Sabalenka mit 7:5 knapp das bessere Ende für sich.

Sabalenka gibt klare Führung aus der Hand

Auch der dritte Satz verlief zu Beginn ausgeglichen, Sabalenka gelang das erste Break zum 4:2 und fand wenig später ihren ersten Matchball vor. Muchova wehrte diesen jedoch ab, nahm ihrer Kontrahentin trotz Ermüdungserscheinungen den Aufschlag ab und stellte auf 5:5. Sabalenka war nun völlig von der Rolle und streute zahlreiche unerzwungene Fehler ein - nach einem weiteren Break durfte Muchova zum Machgewinn servieren.

Diese Aufgabe erledigte Muchova mit Bravour: Nach drei Stunden und 13 Minuten Spielzeit verwandelte sie ihren ersten Matchball zum 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:5-Erfolg. Im Finale trifft Muchova am Samstag auf die Gewinnerin der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen Iga Swiatek und Beatriz Haddad Maia.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros