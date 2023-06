Roland Garros: Ruud gegen Zverev im Halbfinale? Klar doch!

Dass Casper Ruud und Alexander Zverev bei den French Open 2023 im Halbfinale aufeinander treffen, wäre vor wenigen Wochen noch eine geagte Wette gewesen. Heute ist es aber so weit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 08:14 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hats eine Form rechtzeitig wieder gefunden

Hätte man vor fast genau einem Jahr darauf getippt, dass Casper Ruud und Alexander Zverev auch 2023 im Halbfinale von Roland Garros stehen würden, die Quote wäre wohl nicht wahnsinnig hoch ausgefallen. Zverev war da längst in den Top Ten etabliert und vor allem auf Sand stets ein Anwärter auf große Titel. Und die Konstanz von Ruud ließ weitere größere Coups als nur folgerichtig erscheinen.

Dann kam die Verletzung von Zverev, dann kam die missratene Vorbereitung auf die neue Spielzeit von Ruud, der sich lieber mit Rafael Nadal auf eine größere Südamerika-Tour begeben hat.

Vor wenigen Wochen war das heutige Halbfinale der French Open zwischen dem Deutschen und dem Norweger dann also doch nicht absehbar. Zverev hatte noch nicht den richtigen Rhythmus nach seinem Wiedereinstieg gefunden, haderte mit den relativ frühen Niederlagen in Monte-Carlo, Madrid und Rom. Und mit jener in München, die allerdings auch den Umständen geschuldet schien. Nass und kalt ist nicht Zverevs Ding, da freut ihn die aktuelle Wetterlage in Roland Garros natürlich.

Ruud mit dem Titel in Estoril

Casper Ruud wiederum hat ganz schwer in die Saison reingefunden, in Estoril zwar den Titel geholt, ansonsten aber unter seinem Niveau gespielt. In Roland Garros hat man nun aber den Eindruck, dass Ruud auch körperlich wieder dort ist, wo er sein muss. Seine Erfolg im Achtelfinale gegen Nicolas Jarry war fast noch beeindruckender als jener gegen Holger Rune im Match danach. Jarry hat ja zuletzt in Genf Zverev und auch Ruud geschlagen.

Diese Niederlage hat Alexander Zverev aber ebenso wenig mitgenommen wie Casper Ruud. Die deutsche Nummer eins ist schon bei seiner ersten Pressekonferenz mit erstaunlichem Optimismus aufgefallen, vielleicht ahnte Zverev da ja schon, dass mit Jannik Sinner und Daniil Medvedev zwei seiner größten Stolpersteine in Paris 2023 selbst stolpern würden, bevor er sie überhaupt antesten konnte.

Die Favoritenrolle ist in diesem Match nicht eindeutig geklärt. Zverev führt in der Bilanz mit 2:1-Siegen, in Miami 2022 war er bei seiner einzigen Niederlage gegen Ruud nicht fit. Auf der anderen Seite hat Casper Ruud an seiner Rückhand gefeilt, agiert außerdem aggressiver als noch vor einem Jahr. Und weiß natürlich auch: Seit seinem Comeback hat Alexander Zverev noch gegen keinen Top-Ten-Spieler gewonnen. Eine Serie, die aus Sicht von Ruud noch ein paar Tage weitergehen kann.

