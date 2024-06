Roland-Garros: Viertelfinale! Carlos Alcaraz nimmt jetzt richtig Fahrt auf

Carlos Alcaraz ist mit einem überzeugenden 6:3, 6:3 und 6:1 gegen Félix Auger-Aliassime in das Viertelfinale von Roland-Garros 2024 eingefunden. Dort geht es am Dienstag gegen Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 16:33 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Roland-Garros wieder im Viertelfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Carlos Alcaraz steht erneut im Viertelfinale von Roland-Garros. Der Soanier, in diesem Jahr an Position drei gesetzt, gewann gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:3, 6:3 und 6:1. Und trifft in der Runde der letzten acht wie schon im vergangenen Jahr auf Stefanos Tsitsipas. Mit dem Griechen hatte Alcaraz vor knapp zwölf Monaten keine Probleme. In der Vorschlussrunde war dann allerdings gegen Novak Djokovic Endstation.

Tsitsipas wiederum hatte gegen Matteo Arnaldi bis tief in den zweiten Satz hinein große Probleme, gewann aber dann doch mit 3:6, 7:6 (4), 6:2 und 6:2.

Im Match gegen Auger-Aliassime musste Alcaraz gleich zu Beginn seinen Aufschlag abgeben, holte sich das Rebreak aber sofort im Anschluss. Mitte des zweiten Satzes ließ sich der Kanadier kurz behandeln, konnte aber weiterspielen. Allerdings ohne echte Chance, Carlos Alcaraz zu gefährden. Nach 2:19 Stunden Spielzeit verwertete der regierende Wimbledon-Champion seinen ersten Matchball.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros