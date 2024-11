Rublev, Ruud, Musetti - zu Weihnachten wird in Macau aufgeschlagen

Warum nicht mal in Macau zu Weihnachten Tennis für kleines Geld spielen? Andrey Rublev, Casper Ruud, Lorenzo Musetti und ein paar weitere Spitzenspieler sagt dies zu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 16:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti wird Weihnachten 2024 in Macau verbringen

Macau ist in erster Linie als Paradies für Glücksspieler bekannt, auch ein ziemlich verrücktes Motorsport-Event findet in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China Jahr für Jahr statt. Warum also nicht auch einen Tennis-Schaukampf auf ein neues Niveau haben?

Und so werden also am 24. und 25. Dezember 2024 mit Andrey Rublev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Jungchen Shang, Karolina Muchova und als Lokalmatadorin Xinyu Wang in Macau bei einem Mannschaftswettkampf an den Start gehen. Weltranglisten-Punkte werden naturgemäß nicht verteilt, andererseits sorgen die beiden Teamchefs für Aufmerksamkeit und Glamour. Denn einer Mannschaft wir Li Na vorstehen, der anderen Michael Chang.

Nun ist zwar anzunehmen, dass der Spaß für alle Beteiligten im Vordergrund stehen wird. Die sechs Profis werden aber hoffentlich ausgeruht nach Macau kommen. Schließlich hat lediglich Lorenzo Musetti bis Ende November Verpflichtungen - mit dem italienischen Davis-Cup-Team bei der Finalrunde in Macau. Andrey Rublev und Casper Ruud dürfen sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an den ATP Finals mache, für Jerry Shang ist die Saison 2024 nach dieser Woche ebenso endgültig vorbei wie für Muchova und Wang schon seit ein paar Tagen.