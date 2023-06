Rudolf Molleker ist wieder im Aufwind

Rudolf Molleker gehörte einst zu den ganz großen deutschen Talenten. In den letzten Jahren wurde es ruhig um ihn. Aktuell sorgt Molleker endlich wieder für gute Ergebnisse.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 16:09 Uhr

Wenn man dieser Tage beim ATP-Event in Halle auf dem Court 1 im Schatten des Center Courts sitzt, erinnert sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer an ein Match auf diesem Platz im Jahr 2019. Bis auf den letzten verfügbaren Sitz war der von vielen als "schönster Nebenplatz der Welt" bezeichnete Court gefüllt als Rudi Molleker gegen Sergiy Stakhovsky zum Erstrundenmatch antrat.

Molleker, damals 18 Jahre alt, stand um Platz 150 in der Weltrangliste. Eine Platzierung, die bis heute sein Karrierehoch ziert. Nach überstandener Qualifikation bei den Australian Open und den French Open und u.a. Siegen über Hubert Hurkacz (zu der Zeit Platz 44 im ATP-Ranking), war für viele Tennisfans der Weg in die Top100 sicher.

Doch schon kurz nach seinem Match in Halle sorgte Molleker für negative Schlagzeilen: die verpasste Meldung für das Turnier in Wimbledon war für viele Beobachter auch der Beginn eines Abstiegs: Veränderungen im Umfeld, Verletzungen und mentale Probleme sorgten anschließend für den Abstieg in der Tennisweltrangliste.

Molleker kam in Heilbronn ins Halbfinale

Erst der Wechsel in das heimische Umfeld sorgten bei Molleker, nach eigener Aussage, wieder für ein besseres Gefühl und Zuversicht für das eigene Spiel. In der vorletzten Woche zeigte sich dies beim Challenger in Heilbronn. Dort, wo Molleker 2018 seinen ersten und einzigen Challenger-Titel feiern konnte, ging es für den Brandenburger bis ins Halbfinale.

Am Sonntag ging mit der Qualifikation beim gut besetzen Challenger in Posen weiter. Der erfolgreichen Qualifikation folgte nun der Erstrundensieg gegen den an Position drei gesetzten Thomas Machac, aktuell die 106 der Weltrangliste. Molleker bestätigte nach dem Match den Eindruck und sagte, der Halbfinaleinzug vor heimischen Publikum habe ihm einen großen Schub gegeben.

Am heutigen Mittwoch geht es bereits gegen Daniel Michalski weiter. Selbst bei einer Niederlage sollte der aktuell positive Eindruck bleiben.Im Live-Ranking wird Molleker aktuell um Platz 250 geführt.