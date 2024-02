Rune plant langfristig mit Carlsen - Supercoach noch nicht in Sicht

Holger Rune wird die kommenden Turniere unter der Ägide von Kenneth Carlsen bestreiten. Ob er zukünftig wieder auf einen Supercoach bauen wird, ließ der dänische Youngster vorerst offen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 08:33 Uhr

© Getty Images Holger Rune kam 2024 bislang noch nicht auf Touren

Nach dem turbulenten Saisonbeginn inklusive der Trennungen von Severin Lüthi und Boris Becker will Holger Rune nun offenbar in ruhigere Fahrwasser kommen. Wie der Weltranglistensiebente vor Beginn des ATP-500-Turniers in Rotterdam gegenüber "TV 2 Sport" betonte, wird Kenneth Carlsen künftig als sein Trainer fungieren.

"Es ist toll, ihn an meiner Seite zu haben. Er ist jetzt ein fester Bestandteil meines Teams", meinte Rune über den ehemaligen Profi, der im Januar Lüthis Platz im Trainerteam eingenommen hatte. Zuvor war Carlsen, der Rune bereits aus Kindheitstagen kennt, neben Lüthi und Becker als dritter Coach tätig.

"Er versteht mich als Mensch und Spieler gut", erklärte Rune die Gründe für seine Entscheidung. Er verfolge "zu 100 Prozent" den Plan, künftig mit Carlsen zusammenzuarbeiten. Ob er zeitnah wieder einen Supercoach einstellen wird, ließ Rune offen: "Im Moment gibt es keine Neuigkeiten darüber, wer es sein könnte oder was passieren wird. Also wird es Kenneth sein, der an meiner Seite ist."

Nach seinem enttäuschenden Saisonstart - Rune schied bei den Australian Open bereits in Runde zwei aus - tritt Rune in dieser Woche beim ATP-500-Event in Rotterdam an. Der zuletzt kränkelnde Däne bekommt es am Mittwoch zum Auftakt mit Roman Safiullin zu tun.

