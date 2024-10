Rune vs. Ruud - ohne Trailer geht es auch beim „Nordic Battle“ nicht

Holger Rune und Casper Ruud werden sich Ende November zum ersten von zwei Schaukämpfen treffen. Lust darauf soll ein Trailer machen, der im Internet schon seine Runde macht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 16:02 Uhr

© Getty Images Wikinger 1 trifft Wikinger 2: Holger Rune und Casper Ruud bei den French Open 2023

Nichts Genaues weiß man nicht, aber spannend wäre es schon zu erfahren, wann denn der Trailer für die beiden Schaukämpfe zwischen Holger Rune und Casper Ruud, die als „Nordic Battle“ firmieren, produziert wurden. Warum? Nun: Ganz offensichtlich kommt heutzutage keine Exhibition mehr ohne vorherige cineastische Ankündigung aus. Allerdings hat der Kurzfilm, mit dem der „Six Kings Slam“ in Riad beworben wurde, die Latte dermaßen hoch gelegt, dass man diese eigentlich nur reißen kann.

Holger Rune hat ja einen der sechs Könige gegeben, seinem herausragenden Management sei Dank. Und der Däne war im Six-Kings-Trailer ja schon als Wikinger zu sehen. Wie jetzt auch zur Promotion der beiden Matches gegen Ruud am 30. November in Asker und am 03. Dezember in Kopenhagen.

Rune und Ruud in Paris-Bercy in verschiedenen Tableau-Hälften

Allerdings wirkt das kurze Video im Vergleich zur Geschichte in Saudi-Arabien doch eher, nun ja, mit der heißen Nadel gestrickt. Andererseits: wer 1,5 Millionen Dollar Startgeld an alle sechs Teilnehmer plus noch einmal sechs Millionen extra an den Sieger eines viertägigen Schaukampfes (mit einem Ruhetag) zahlt, der hat auch noch Dreieurofünfzig für einen Trailer übrig, der die Menschen auch in die Kinos treiben würde.

Dass sich Ruud und Rune vor jenen Matches in ca. vier Wochen auf der ATP-Tour noch einmal begegnen, ist so gut wie ausgeschlossen: in Paris-Bercy würde dies nur im Finale möglich sein. Bei der augenblicklichen Form der beiden eine ganz steile Vorlage. Und bei den ATP Finals ist maximal Casper Ruud zu erwarten.