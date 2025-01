Rybakina zur Vukov-Situation: "Definitiv nicht ideal"

Elena Rybakina darf man bei den Australian Open 2025 durchaus zum erweiterten Favoritinnen-Kreis zählen. Auch wenn es auf ihrer Bank Unklarheiten gibt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.01.2025, 07:16 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina startet in Melbourne als Nummer sechs

Man kann die meisten Dinge von zwei Seiten angehen. Zum Beispiel ausschließlich positiv. So wie die offizielle Website der Australian Open, die aus der Pressekonferenz von Elena Rybakina vor Beginn des ersten Majors 2025 mitgenommen hat, dass Rybakina nun endlich den Führerschein in Angriff genommen hat. Noch nicht gänzlich erfolgreich, aber ein paar Fahrstunden seien immerhin schon absolviert.

Nicht thematisiert wird da indes jenes Thema, das auf die sportlichen Erfolge von Rybakina doch mehr Einfluss haben sollte: Die Situation um Stefano Vukov, ihren Ex-Coach, den sie nun wieder in ihr Team aufgenommen hat. Ein Team, in dem ja neuerdings auch Goran Ivanisevic als Betreuer seinen Dienst versieht. Diese Aufgabe hat Ivanisevic in Melbourne exklusiv, denn Vukov hat aufgrund einer Untersuchung der WTA gegen ihn keine Akkreditierung für die Australian Open erhalten.

Elena Rybakina: “Das ist nicht fair”

Für Elena Rybakina, die gegen die junge Australierin Emerson Jones eröffnen wird, keine einfache Situation. “Wie ich schon gesagt habe, bin ich mit vielen Dingen nicht einverstanden, die die WTA bei meiner Beziehung mit Stefano unternimmt”, erklärte Rybakina also auf ihrer Pressekonferenz. “Ich habe niemals Beschwerde oder Ähnliches eingelegt. Ich habe immer gesagt, dass er mich nie misshandelt hat.”

Eigentlich wolle sie nicht mehr über diese Angelegenheit sprechen, aber: “Nun, das ist definitiv keine ideale Situation. Besonders wenn ein paar Coaches immer noch Kommentare abgeben. Und Leute, die nicht nah genug am Tennis dran sind, nehmen diese Kommentare und blasen diese noch zusätzlich auf. Ich glaube nicht, dass das fair ist.”

