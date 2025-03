Sabalenka: "Ich musste einen Schritt zurück machen und neu starten"

Aryna Sabalenka glaubt an einen Aufschwung in Indian Wells nach ihrem holprigen Saisonverlauf. „Der Hunger ist zurück“, bestätigte die Nummer eins der Welt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 17:07 Uhr

Der Anfang des Jahres hielt einen rasanten Start für Sabalenka bereit. Der Turniersieg in Brisbane und das erneute Finale bei dem Happy Slam.

Dann die Enttäuschung und der Einbruch: Die 26-Jährige hätte nach Martina Hingis die erste Spielerin sein können, die dreimal hintereinander die Australian Open gewinnt. Auch wenn sie sich bei der Siegerehrung des Majors zusammenriss, brauchte die Nummer eins der Welt doch ein paar Wochen, um die Niederlage zu verarbeiten. In den zwei nachfolgenden Turnieren im Nahen Osten konnte die 26-Jährige nur einen Sieg verbuchen, zu wenig für die Beste der Welt.

Sabalenka: “Ich habe immer an dieses Spiel gedacht”

In Indian Wells soll das Feuer wieder entfacht werden und Sabalenka sei nach ihrem souveränen Auftaktsieg gegen Kessler auf dem besten Weg dorthin, zumindest schon mal mental. „Ich bin hungriger, als ich es im Nahen Osten war“, sagte Sabalenka am Samstag gegenüber den Reportern. „Ich würde sagen, dass das Finale in Australien wirklich herzzerreißend war. Es war sehr schwierig, sich davon zu erholen, und [im] Nahen Osten war ich in meinen Gedanken irgendwie bei dem Versuch, es zu verstehen."

Nach ihrem 30. Sieg bei einem WTA-Tour-1000-Turnier nur in den zwei vergangenen Saisons, trifft die Topgesetzte auf Italiens Lucia Bronzetti. Das Match ist für 22:10 MEZ angesetzt.

