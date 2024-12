Sabalenka und Swiatek: Ziemlich große Rivalen, ziemlich gute Freunde?

Aryna Sabalenka und Iga Swiatek wetteifern um die Weltranglistenspitze - und trainieren seit Neuestem gemeinsam.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 16:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Dass die Besten der Besten nichts unversucht lassen, um den jeweils anderen am Ende doch abzuhängen? Nichts Neues. Denn im Spitzensport kommt es auf jeden noch so kleinen Vorteil an. Siehe: der Dreikampf zwischen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Oder früher die Duelle zwischen Boris Becker und Stefan Edberg, Pete Sampras und Andre Agassi oder Steffi Graf und Monica Seles.

Und auch wenn die Beziehungen der aktuellen Spitzenspieler nicht mehr so eiskalt sind wie früher, ist es doch ein seltenes Bild, dass das jeweilige Spitzenduo ausgiebige Trainingssessions miteinander veranstaltet. Speziell im Damenbereich.

Insofern verwunderte es doch, als Aryna Sabalenka kürzlich ein Video vom gemeinsamen Fitnesstraining mit Iga Swiatek teilte.

Und natürlich wurde die Weltranglisten-Erste genau darauf angesprochen.

“Sie fragte: Kann ich mitmachen?”

Spaß gemacht, habe das, erklärte Sabalenka in Brisbane. Alles habe im Rahmen der WTA Finals begonnen, als sie gefragt habe, ob Swiatek mit ihr auf TikTok gehe. Man könne schließlich die Rivalität auch genießen, ohne zu hart zueinander zu sein.

“Seither haben wir schon ein paarmal miteinander trainiert”, so die Belarussin. “Dann habe ich etwas Fitness gemacht nach dem Training. Sie fragte: ‘Kann ich mitmachen?’ Und ich sagte: ‘Ja, mach das.’”

Generell sei es entspannter geworden zwischen den beiden. “Sie ist eine wirklich nette Person. Es macht Spaß, sich besser kennenzulernen.”