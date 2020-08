Sabine Lisicki über dunkle Tage ihrer Karriere: "Hatte nach 15 Minuten keine Kraft mehr"

Sabine Lisicki hat sich offen über ihre Schwächephase aufgrund einer schweren Erkrankung geäußert. Die heute 30-Jährige war 2019 an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt, was zu langen Erschöpfungssymptomen führte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 09:38 Uhr

"Ich begann, mich schwach zu fühlen, wusste aber nicht, wieso", beschreibt Lisicki ihre Leidenszeit bei Behind The Racquet. Die Ärzte brauchten mehr als sechs Monate, um die Diagnose zu stellen. "Ich hatte nicht einmal die Kraft, um in den Supermarkt einkaufen zu gehen", sagt Lisicki. "Als ich die Freigabe von den Ärzten bekam, musste ich von ganz von vorne beginnen. Schon nach 15 Minuten Training hatte ich keine Kraft mehr und war erschöpft. Langsam kam ich wieder in Schwung, ich wollte auf die Tour zurückkehren, als die Pandemie zuschlug."

Ihr letztes Match bestritt Lisicki im Qualifikations-Finale von Wimbledon im Juli 2019, wo sie an Lesley Kerkhove in drei Sätzen scheiterte. Ihr letzter Sieg in einem Hauptfeld auf der WTA-Tour gelang im September 2018 in Guangzhou (China).

"Im Leben wird dir nichts geschenkt", lautet Lisickis Urteil. "Ob es auf dem Tennisplatz oder in einem Büro ist, du musst für Erfolge hart arbeiten. Meine Liebe zum Sport hat es mir ermöglicht, positiv zu bleiben. In einem vollen Stadion zu spielen ist das schönste Gefühl auf der Welt."

Sabine Lisicki: "Tennis ist mein Leben"

Lisicki betont, dass ihre Eltern sie nie aufgaben und stets unterstützten. "Tennis ist mein Leben", sagt sie. Während Verletzungspausen oder Krankheiten konnte sie sich kein Live-Tennis ansehen, weil es mental zu schmerzhaft gewesen wäre. Stattdessen analysierte sie ihre eigenen vergangenen Matches, um die taktischen Aspekte des Sports zu studieren.

"Ich verstehe das Spiel in einer anderen Art und Weise", sagt Lisicki. "Ich hoffe, auch nach meiner Zeit auf der Tour dem Tennis erhalten zu bleiben, aber jetzt lautet das Ziel, als Tennisspielerin und als Person besser zu werden." Während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie Leute zur Bewegung animieren will. "Ich hoffe, sie genießen meine Workouts in dieser schwierigen Zeit."

Lisicki stand im Jahr 2013 im Finale von Wimbledon. Ein Jahr zuvor stand sie als 12. so hoch wie nie im WTA-Ranking. Sie gewann bisher vier Turniere auf der Tour.

