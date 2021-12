Samantha Stosur beendet Einzel-Karriere nach den Australian Open

Samantha Stosur wird ihre Einzel-Karriere nach den Australian Open 2022 beenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.12.2021, 11:40 Uhr

© Getty Images Sam Stosur wird ihre Einzel-Karriere nach den Australian Open beenden

Im Alter von 37 Jahren ist Schluss - zumindest im Einzel: Samantha Stosur wird bei den Australian Open 2022 ihr letztes Turnier als Single-Spielerin bestreiten. Das gab die US-Open-Siegerin des Jahres 2011 am Mittwoch via Instagram bekannt.

"Ich bin so aufgeregt und sehr dankbar, dass ich in ein paar Wochen meine 20. Australian Open spielen darf. Ein riesiges Dankeschön an Tennis Australia für die Möglichkeit, meine Einzelkarriere bei meinem Heim-Grand-Slam zu beenden. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, vor meiner Familie, meinen Freunden und den australischen Fans, die mich durch dick und dünn begleitet haben, zu spielen", schrieb Stosur.

Die Australierin hatte von Turnierdirektor Craig Tiley schon in der vergangenen Wochen eine Wildcard erhalten. "Ich bin mir sicher, dass ich gemischte Emotionen verspüren werde. Aber ich würde es mir nicht anders wünschen, da ich immer dachte, dass ich in Australien aufhören würde zu spielen", meinte Stosur.

Gänzlich den Schläger an den Nagel hängen will Stosur aber noch nicht. Im Doppel plane sie damit, das gesamte Jahr 2022 zu absolvieren. Und das aus gutem Grund: In der vergangenen Saison triumphierte die 37-Jährige an der Seite von Zhang Shuai sowohl beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati als auch bei den US Open.