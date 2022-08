Schett über Williams: "Für mich ist sie die Beste aller Zeiten"

Barbara Schett hat vor dem bevorstehenden Rücktritt von Serena Williams über die Verdienste der US-Amerikanerin geschwärmt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 07:23 Uhr

© GEPA pictures Barbara Schett zeigte sich von Serena Williams' Rücktritt nicht überrascht

Der Rücktritt von Serena Williams steht kurz bevor. Wie die 40-Jährige unlängst verkündete, wird sie ihren Schläger in den kommenden Wochen an den Nagel hängen. Nicht nur von aktiven Spielerinnen gab es nach dieser Ankündigung zahlreiche positive Worte über die US-Amerikanerin, prägte die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin doch gleich mehrere Generationen.

Einer davon gehörte auch Barbara Schett, die ihre Karriere bereits 2005 beendete, an. Die Österreicherin äußerte sich gegenüber "Eurosport" nun zur Entscheidung ihrer ehemaligen Kontrahentin: "Für mich ist sie die Beste aller Zeiten. Es war ein Privileg für mich, in ihrer Ära spielen zu dürfen."

Schett: "Können Serena danken"

"Wir können Serena dafür danken, was sie für den Sport, die Gemeinschaft und die Weiterentwicklung des Tennis getan hat", führte Schett weiter aus. Sämtliche Spielerinnen seien begeistert gewesen, als Williams erstmals auf den Courts dieser Welt auftrat. "Wir dachten Venus Williams ist mit ihrer Power und ihrem Aufschlag die beste Spielerin aller Zeiten, und Venus sagte: 'Wartet auf meine kleine Schwester.' Wir konnten es nicht glauben", so Schett.

Von Williams' Ankündigung, demnächst ihre Laufbahn beenden zu wollen, zeigte sich Schett indes nicht überrascht: "Ich hatte schon vermutet, dass die US Open der Ort sind, wo sie ihr letztes Match bestreiten wird." Angst um die Zukunft der 40-Jährigen habe sie nicht: "Sie war sehr erfolgreich in allem, was sie getan hat."