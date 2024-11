Schließt Gauff in der Off-Season auch die Aufschlag-Lücke?

Mit einem furiosen Endspurt beendete Coco Gauff die Saison bei ihren drei letzten Turnierteilnahmen mit zwei Titeln und einer Halbfinalteilnahme. Dennoch wird sich die 20-jährige US-Amerikanerin alles andere tun als auf ihren Erfolgen ausruhen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.11.2024, 15:13 Uhr

© Getty Images In der Off-Season wird Coco Gauff mit ihrem neuen Coach Matt Daly auch besonders am Aufschlag arbeiten.

Wie heißt es doch so schon: Oft zählt im Leben der erste oder der letzte Eindruck. Wenn es danach geht, dürfte das Saisonfazit von Coco Gauff absolut positiv ausfallen. Zum Saisonstart triumphierte die US-Amerikanerin beim 250er-Event im neuseeländischen Auckland mit einem Finalerfolg über die Ukrainerin Elina Svitolina. Und der Abschluss mit ihrem hartumkämpften Triumph gegen die Chinesin Qinwen Zheng im Endspiel der WTA-Finals in Saudi-Arabien ist den Tennisfans noch ganz frisch in Erinnerung.

Dazwischen brandete aber regelmäßig Kritik an der 20-jährigen auf, dass sie aufgrund von Schwachstellen bei ihrer Vorhand und beim zweiten Aufschlag unnötigerweise Niederlagen hinnehmen musste, bei denen sie eigentlich in den meisten anderen Kategorien überlegen schien. Auch wenn die Weltranglisten-3. in dieser Saison mit 71 Begegnungen mehr Matches als jede andere ihrer Profikolleginnen auf der Tour bestritten hatte, nehmen sich insgesamt 430 Doppelfehler schon als besorgniserregend hoch an. Gerade die 20 Doppelfehler bei der knappen Dreisatz-Halbfinalniederlage gegen Aryna Sabalenka beim 1000er Event in Wuhan verdeutlichten diesen Aspekt.

Erste Fortschritte zeigten sich mit dem Wechsel von Brad Gilbert zum neuen Übungsleiter Matt Daly gerade auf der Vorhandseite. Dank der Möglichkeit, sich unter Druck besser aus der Defensive befreien zu können, legte das neue Team Gauff mit den Titelgewinnen in Peking und Riad einen gelungenen Start aufs Parkett.

Weitere Entwicklungen in der neuen Konstellation erwartet auch Rick Macci von der US-Open-Siegerin von 2023 beim zweiten Aufschlag. Der ehemalige Coach der Williams-Schwestern, der als jüngster Trainer in die USPTA Hall of Fame gewählt wurde, sieht die Lösung in einem biomechanischen Ansatz und präferiert die Off-Season als idealen Zeitpunkt, diese Probleme endgültig zu lösen.

Zur neuen Spielzeit ist also mit einer weiter verbesserten Gauff im Angriff auf die ganz großen Titel zu rechnen. Es wird sich zeigen, ob sich die ganz großen Ansprüche auch dauerhaft über die ganze Saison hinweg erfüllen lassen.