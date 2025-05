WTA Rom: Aryna Sabalenka ist die Comeback-Königin der Tour

Aryna Sabalenka darf beim WTA-1000-Turnier in Rom weiterhin vom Titel träumen. Das hat die Weltranglistenerste auch ihren außergewöhnlichen Comeback-Qualitäten zu verdanken.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 22:06 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann ihre Zweitrundenpartie nach Satzrückstand

Schön war es wahrlich nicht, was Aryna Sabalenka am Sonntag zunächst auf dem Campo Centrale in Rom fabrizierte. Die Weltranglistenerste reihte in ihrer Drittrundenpartie gegen Sofia Kenin Fehler an Fehler und verlor den ersten Satz folgerichtig mit 3:6. Und dennoch durfte am Ende die 27-Jährige über den Einzug ins Achtelfinale jubeln.

“Ich war überemotional, habe überreagiert und einfach gar nicht stattgefunden”, meinte Sabalenka nach dem Match mit Blick auf den Eröffnungssatz. Danach stellte die Belarussin aber ihre aktuelle Topform unter Beweis: “Ich musste stark bleiben und um den Sieg kämpfen. Ich bin wirklich stolz auf mich.”

Sabalenka in Ausnahmerolle

Einst als nicht sonderlich nervenstark verschrien, ist Sabalenka seit einiger Zeit die Comeback-Königin der WTA-Tour. Das belegt eine Statistik des Datenanbieters OPTA. Demnach gewann die dreifache Grand-Slam-Siegerin seit Beginn der Saison 2024 auf 1000er-Ebene bereits neun Matches nach Satzrückstand - Rekord!

Besonders beeindruckend: Da Sabalenka in diesem Zeitraum nur sieben Matches nach dem Verlust des ersten Durchgangs verlor, hält sie - wenig überraschend als einzige Spielerin - sogar bei einer positiven Bilanz nach Satzrückstand. Und dennoch wird die Weltranglistenerste hoffen, dass sie am Montag im Rom-Achtelfinale Marta Kostyuk nicht wieder von ihrem Comeback-Qualitäten Gebrauch machen muss.

