WTA Rom: Sabalenka gelingt Comeback gegen Kenin, Gauff problemlos

Aryna Sabalenka siegt gegen Sofia Kenin 3:6, 6:3, 6:3 und steht im Achtelfinale beim WTA-1000-Turnier in Rom. Auch Coco gauff erreichte die nächste Runde gegen Mgda Linette, benötigte für ihren Sieg jedoch nur zwei Sätze.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2025, 15:16 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka musste gegen Sofia Kenin viel Energie aufwenden.

Aryna Sabalenka hatte an diesem Sonntag gegen Sofia Kenin ein hartes Stück Arbeit zu vollrichten, um am Ende doch noch als Siegerin vom Court gehen zu können. Zunächst dominierte die US-Amerikanerin die Partie und sicherte sich die Satzführung. Anschließend drehte die Weltranglistenerste dann die Partie, die vor allem bei eigenem Serve nun deutlich stabiler agierte und die Schwächen ihrer Gegnerin gut für sich nutzen konnte.

So stand nach 2:14 Spielzeit der Comeback-Sieg für Aryna Sabalenka fest, die im Achtelfinale auf die Ukrainerin Marta Kostyuk treffen wird und mit dem Comeback am Sonntagmittag ein Zeichen setzen konnte. nach dem Ausscheiden von Iga Swiatek gilt die Belarussin als klare Favoritin beim Sandplatzturnier in Rom. Im vergangenen Jahr unterlag Sabalenka im Endspiel Swiatek in zwei Sätzen.

Gauff lässt gegen Linette keine Zweifel aufkommen

Auch Coco Gauff zieht in Rom in die nächste Runde ein. Gegen Magda Linette siegte die Weltranglistendritte 7:5, 6:3 und feierte nach engem ersten Durchgang einen ingsesamt souveränen Sieg gegen die Polin. Im Achtelfinale könnte Emma Raducanu warten, die zuvor Veronika Kudermetova bezwingen muss. Gauff scheiterte im letzten Jahr in Rom im Halbfinale ebenfalls an Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Rom