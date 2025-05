WTA Rom: Trotz besserer Statistiken - Osaka scheitert an Stearns

Naomi Osaka ist beim WTA-1000er-Turnier in Rom im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Peyton Stearns unterlag die ehemalige Weltranglistenerste 4:6, 6:3, 6:7(4) und musste so trotz einer guten Partie als unterlegene Spielerin den Court verlassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Das Viertelfinale im Jahr 2019 ist für Naomi Osaka das beste Resultat beim Sandplatzklassiker in Rom.

Statistiken sind meistens ein guter Richtwert dafür, um das Ergebnis eines Tennismatches zu erklären. Oftmals fällt das leicht, da die dargebotenen Zahlen (mehr oder weniger) einhergehen mit dem Scoreboard. Naomi Osaka erlebte an diesem Nachmittag, dass es jedoch auch ganz anders laufen kann. Gegen Peyton Stearns unterlag die Japanerin, obwohl sie in vielen Statistiken überlegen war.

Die Dreisatzniederlage gegen die US-Amerikanerin schien Osaka nach satzrückstand zunächst abzuwenden. Der Satzausgleich liefert zunächst den perfekten Start in den dritten Durchgang mit einem Break. Ohne Doppelfehler kam die vierfache Grand-Slam-Siegerin durch die Partie, gewann prozentual gerechnet mehr Punkte bei ersten und auch bei den zweiten Aufschlägen. Auch die stattliche Anzahl von zehn Assen konnte sich sehen lassen.

Osakas einzige Schwäche: Abwehr von Breakbällen

Doch am Ende stand eine Dreisatzniederlage nach einem engen finalen Tiebreak. Nicht hier hat Naomi Osaka an diesem Tag gegen Peyton Stearns das Match verloren. Denn die 27-Jährige wehrte an diesem Tag keinen Breakball ab. Alle drei Versuche konnte Peyton Stearns verwerten. Der Knackpunkt nach 2:43 Stunden auf dem Court.

Am Ende findet sich also doch immer die passende Statistik, die alles erklärt. Schade um die guten Werte in den anderen Kategorien.

