Schön! - Anastasia Potapova und Alexander Shevchenko haben "Ja" gesagt

Mit Anastasia Potapova und Alexander Shevchenko haben zwei weitere Tennisprofis den Bund für's Leben geschlossen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 15:15 Uhr

© Instagram Alexander Shevchenko und Anastasia Potapova haben sich das "Ja"-Wort gegeben

Das nächste Tennis-Paar, dass Hochzeitsglocken läuten ließ: Die beiden russischen Tennis-Profis Anastasia Potapova und Alexander Shevchenko haben geheiratet. Bereits seit Jänner dieses Jahres sind die beiden Liebenden zusammen und auch währenddessen bei Turnier-Auftritten immer wieder in der Betreuer-Box des/r jeweils anderen zu sehen gewesen.

Nach der Verlobung im September wurde nun am 1. Dezember mit einer kleinen Zeremonie in St. Petersburg der heilige (Tennis-)Bund der Ehe geschlossen.

Shevchenko, der aktuell an Position 49 des ATP-Rankings liegt, wurde bis Mitte der just abgelaufenen Saison von der österreichischen Trainer-Legende Günter Bresnik betreut. Noch fehlt dem 23-Jährigen ein Titel auf der Herren-Tour, im November verlor er sein bislang einziges Endspiel beim Hallen-Hartplatz-Event in Metz gegen den Lokalmatador Ugo Humbert mit zweimal 3:6.

Seine ein Jahr jüngere Neo-Ehefrau überwintert auf Platz 28 im WTA-Ranking und konnte bereits die beiden WTA-Tour-250-Turniere in Istanbul 2022 und Linz 2023 gewinnen. Bleibt uns nur dem jungen Brautpaar alles Gute zu wünschen!