Schöne Überraschung! Tennis Champion Li Na trifft Zheng nach Gewinn

Nach einer knappen Partie und Sieg gegen Wang Yafan zieht die Chinesin Qinwen Zheng zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein. Die ehemalige Profi-Spielerin und Australian Open Champion Li Na verschönerte diesen Gewinn mit einem Überraschungsbesuch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 21:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Li Na gilt als Pionierin für die chinesische Tenniswelt. Sie schaffte den Durchbruch und wurde Chinas Erste Grand-Slam-Siegerin und inspirierte tausende junge Spielerinnen, darunter auch Zheng Qinwen. Auf die Frage, ob Zheng 2014 das Australian Open Finale geschaut hätte, bei dem Li als Gewinnerin vom Platz ging, hatte die junge Spielerin eine deutlich Antwort: "Dieses Finale habe ich mehr als zehn Mal gesehen, daher habe ich viele Erinnerungen."

Als Zheng gerade ein Interview gab, schlich sich die ehmalige Nummer 2 der Welt an und überraschte die junge Nachwuchsspielerin. Zheng war mehr als glücklich darüber, ihr Idol endlich perönlich zu treffen. "Ich habe mich sehr gefreut, sie zu treffen und mich mit ihr unterhalten zu können, denn ich hatte noch nie persönlich mit ihr gesprochen. Das war ein ganz besonderes Gefühl für mich", wie Zheng im Nachinein erklärte. Li Na gab ihrer Kollegin auch einige Tips mit auf dem Weg. "Sie sagte zu mir, ich solle nicht zu viel nachdenken, sondern es einfach auf mich zukommen lassen. Ich denke, das ist genau das, was ich jetzt auch tun muss, ja..." erklärte die 21-jährige. In der vierten Runde der Australian Open trifft die an 12 gesetzte Zheng auf die Französin Oceane Dodin. Allerdings hat Zheng jetzt noch Zeit sich zu erholen. Ihr nächstes Match findet am Montag statt, die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.