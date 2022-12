Schönheit vor Erfolg - Wer sind die aktuellen Tennis-Ästhet:innen auf der Tour?

Die tennisnet-Redaktion hat sich auf die Suche nach den Tennisspieler:innen mit der sehens- und bewundernswertesten Schlagtechnik begeben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2022, 09:53 Uhr

© Getty Images Die Schlagtechnik von Grigor Dimitrov ist eine wahre Augenweide

Die meisten von uns sind mit mit zigfachen Varianten des Stehsatzes "Schönheit ist nicht alles" aufgewachsen. Und das zurecht - alles, auch wenn es noch so herrlich zu betrachten ist, ist vergänglich. Und was im Tennis-Spitzensport noch dazu kommt: Nicht alles, was für die äußere Form ein goldenes Sternchen verdient, gewinnt auch ein Match. Aber dennoch: Eine ausgereifte und spielerisch aussehende Technik ist ein herrliches Zubrot für eine attraktive Tennispartie. Doch wer hat nach dem Abgang des ehemaligen Branchenprimus Roger Federer aktuell in den Eleganzcharts die Nase vorn? Hier eine lose Aneinanderreihung der tennisnet-Redaktions-Gedankenwelt:

Jens Huiber: Wer sich für eine einhändige Rückhand entschieden hat (ja, bitte!), dem stehen nach den Rücktritten der beiden Alleskönner Roger Federer und Philipp Kohlschreiber die zwei besten Optionen 2023 nicht mehr zur Verfügung. Wenn es also um die reine Ästhetik geht, dann muss man Stan Wawrinka in Betracht ziehen (aber was ist mit dem Volley?), Dominic Thiem natürlich (der kommt aber zumeist schon auch über die Dynamik), Stefanos Tsitsipas nicht zu vergessen (wo aber der Aufschlag etwas unrund wirkt), auch Altmeister Richard Gasquet (da ist die Vorhand zwar effektiv, aber auch keine Augenweide). Der größte noch aktive Filigran auf der ATP-Tour ist eigentlich Grigor Dimitrov. Der aber mit Lorenzo Musetti einen wunderbaren Nachfolger bekommen könnte. Bei den Frauen gibt es insgesamt lediglich zwei Kandidatinnen: Ons Jabeur am Vormittag oder Ons Jabeur am Nachmittag.

Niki Fink: Kurz und knapp: Grigor Dimitrov. Was auch logisch ist. Er kommt Roger Federer in spielerischer Hinsicht am nächsten.

Stefan Bergmann: Okay, Ivo Karlovic und Alexander Bublik konnten sich nur knapp nicht für die besten Tennis-Ästheten der Welt qualifizieren - doch lässt man den zugegebenermaßen schlechten Scherz beiseite, bleiben für mich mit Stefanos Tsitsipas, Dennis Shapovalov und Grigor Dimitrov drei Männer mit allerfeinster Klinge übrig. Und um nochmals das Eingangsstatement zu untermauern, dass Schönheit (außer wohl bei einer Miss-Wahl) nicht zwangsläufig Preise gewinnt, fällt die finale Entscheidung zugunsten des Kanadiers. Wenn der wankelmütige Nordamerikaner doch nur irgendwann seine Nerven in Griff bekommen würde... Bei den Damen sehe ich nach dem Weggang von Ashleigh Barty nur Ons Jabeur, die mich mit ihrer Schlagtechnik regelmäßig ins Tennistraumland befördert.

Victoria Moser: Das ästhetisch schönste Tennis hat , von Roger Federer mal abgesehen, Stefanos Tsitsipas. Und das vor allem, wenn er (erfolgreich) ans Netz geht.

Michael Rothschädl: Bei der Ästhetik spricht für mich alles klar für Denis Shapovalov. Im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, dass man sich von gutem Look & Feel oftmals einigermaßen wenig kaufen kann. Denn: Obwohl mich kein Spieler mit Gewinnschlägen aus jeder möglichen (und auch unmöglichen) Platzposition regelmäßig in Ekstase versetzt, so darf man die regelrechten Fehlerorgien, die der Kanadier gut und gerne auf den Court "zaubert" sehr wohl nicht ausblenden. Da aber auch diese Rückhandgeschosse, wenngleich knapp am Ziel vorbei, oftmals schön anzusehen sind, ist die Wahl des Weltranglisten-18. eine eindeutige. Bei den Damen möchte ich mich hingegen nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, denn für mich ist es einfach eine Augenweide, der absoluten Dominatorin, Iga Swiatek, bei der Arbeit zuzusehen. Als schlagender Afficionado des Power-Tennis zeigt die Polin am Platz genau das, was mir gefällt. Und obendrein mit einer Präzision und Konstanz, die zeitweilen nur noch verblüfft. Man denke an die Siegesserie im Frühjahr diesen Jahres.