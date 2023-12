Sebastian Ofner: Darum wird 2024 entspannt

Sebastian Ofner beendet das Jahr 2023 mit Platz 43 in der Weltrangliste. So hoch stand der aktuell beste Spieler Österreichs noch nie. Knackpunkte im Jahr 2024 gibt es nicht wirklich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.12.2023, 12:40 Uhr

© GEPA Pictures Für Sebastian Ofner haben sich die Reisen in den letzten Monaten gelohnt.

Mit 1048 gesammelten ATP-Punkten ist die beste Platzierung der Karriere im ATP-Ranking zu Stande gekommen. Sebastian Ofner hat dabei vor allem ein Ergebnis, bei dem ein großer Teil der Punkte erspielt worden sind. Mit der erfolgreichen Qualifikation und dem Durchmarsch bis ins Achtelfinale gelang bei den French Open der Sprung zurück in die Top100.

205 Punkte, und damit ca. 20 Prozent des gesamten Punktekontos, stammen vom Erfolgslauf beim Sandplatzklassiker Roland Garros. Zieht man diese Punkte ab, würde aktuell eine Platzierung zwischen Platz 60 und 70 stehen. Ein totaler Absturz durch einen hohen einmaligen Punkteverlust ist also nicht zu befürchten. Ein klarer Vorteil für die kommende Saison.

Keine Gefahr für Sebastian Ofner in Australien

Die zweithöchste Punktezahl stammt vom Challenger-Titel in Salzburg. 125 ATP-Punkte gab es für den Sieg auf höchster Challenger-Ebene. Der Erfolg kurz nach den erfolgreichen tagen in Paris untermauerten die starke Form. Doch auch der Abzug dieser Punkte würde keinen Absturz aus den Top100 bedeuten.

Sebastian Ofner, der neben dem Sand bekanntlich auch auf Rasen schon viele gute Ergebnisse einfahren konnte, kann also entspannt in das Tennisjahr 2024 starten. Bei den Australian Open war zu Beginn der Saison in der finalen Qualifikationsrunde Schluss. Ein Sieg in der ersten Runde würde also bereits zusätzliche Punkte bedeuten.