Sechsfache Grand-Slam-Siegerin: Doppel-Spezialistin Sania Mirza hört 2022 auf

Die indische Doppel-Spezialistin Sania Mirza will 2022 ihre Karriere beenden. Die 35-Jährige konnte in ihrer Laufbahn im Damen- sowie Mixed-Doppel insgesamt sechs Grand-Slam-Titel gewinnen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 16:28 Uhr

Sania Mirza konnte in ihrer Karriere im Paarlauf sechs Major-Titel sammeln

Die wohl letzten Australian Open von Sania Mirza, sie nahmen ein jähes Ende. Bereits in Runde eins musste sich die Doppel-Spezialistin an der Seite der Ukrainerin Nadija Kitschenok dem slowenischen Duo Kaja Juvan und Tamara Zidansek in zwei Sätzen geschlagen geben. Direkt im Anschluss war klar: Es könnte dies der letzte Auftritt der Inderin beim "Happy Slam" in Down Under gewesen sein.

Am Ort, wo die heute 35-Jährige vor 13 Jahren das erste Mal auf Major-Ebene für Furore gesorgt hatte - und im Mixed-Doppel an der Seite von Landsmann Mahesh Bhupathi den Titel holen konnte. Für Sania Mirza sollten fünf weitere Major-Titel folgen, jeweils drei Mal war die Inderin im Mixed- sowie im Damen-Doppel auf der größten Tennisbühne erfolgreich.

Körper und Sohn für Mirza ausschlaggebend

"Es gibt viele Gründe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich habe das Gefühl, dass meine Regeneration länger dauert als erwartet, und ich setze meinen dreijährigen Sohn dem Risiko aus, so viel mit ihm zu reisen. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen", erklärte Mirza im Anschluss an das Erst-Runden-Aus in Australien. "Ich glaube, mein Körper nutzt sich ab und ich beende die Spiele mit vielen Beschwerden. Auch die Energie, die ich früher hatte, ist nicht mehr dieselbe."

2022 geht damit eine äußerst erfolgreiche Doppel-Karriere zu Ende, die erfolgreichste im indischen Damen-Tennis überhaupt. In ihrer Laufbahn konnte Mirza 43 Titel auf der WTA-Tour einheimsen, zudem war die 35-Jährige auch einmal im Single erfolgreich. Insgesamt verbrachte die Inderin 91 Wochen an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Aktuell ist Sania Mirza jedoch nur noch auf Rang 68 zu finden. Auch der letzten Grand-Slam-Titel (Australian Open 2016, an der Seite von Martina Hingis) liegt bereits sechs Jahre zurück.

