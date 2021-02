Serena Williams belasten Gedanken an einen 24. Major-Sieg nicht

Serena Williams startet schon am Montag in die Australian Open 2021. Ihre erste Gegnerin auf dem Weg zu einem möglichen 24. Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier ist Laura Siegemund.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2021, 13:07 Uhr

© Getty Images Serena Williams gibt sich vorsichtig optimistisch

Die spielerische Form stimmt, Fragezeichen gibt es mal wieder um die körperliche Verfassung bei Serena Williams. So könnte man die bisherigen Auftritte nach Beendigung der 14-tägigen Quarantäne zusammenfassen. Beim Schaukampf in Adelaide besiegte Serena Naomi Osaka im Match-Tiebreak, auch ihre Auftritte beim Yarra Valley Classic fielen sehr ordentlich aus.

Das Halbfinale gegen Ashleigh Barty schenkte sich Williams allerdings - und das, obwohl sie nach dem Erfolg gegen Danielle Collins noch gemeint hatte, wie sehr sie sich auf das Duell mit der Weltranglisten-Erste freue. Der Rückzug als Vorsichtsmaßnahme vor dem ersten Major des Jahres - nicht nur die 39-jährige US-Amerikanerin wusste diese geschickt zu setzen. Victoria Azarenka und Naomi Osaka, die 2020 in New York bei den US Open das Endspiel bestritten hatten, taten es Serena gleich.

Serena Williams beginnt gegen Laura Siegemund

Das aber spielt nun keine Rolle mehr. Serena Williams hat sich in Melbourne der Presse gestellt, schon am Montag beginnt ihre Kampagne für einen 24. Major-Sieg. Sie denke natürlich häufig daran, im Grunde seien die Majors der einzige Grund, warum sie noch Tennis spiele (das wiederum hat Serena vor ein paar Tagen zu Protokoll gegeben).

Zum Auftakt wartet mit Laura Siegemund eine Spielerin, über Williams gut Bescheid weiß. Die Deutsche variiere das Tempo, spiele etwas anders als die Norm. Es sei jedenfalls ein guter Einstieg in das Turnier. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, bleibt es für Serena dennoch anspruchsvoll. Vor allem in einer potenziellen dritten Runde gegen Allison Riske. Oder danach gegen Aryna Sabalenka.

Finalsieg gegen Schwester Venus

Die letzte bleibende Erinnerung an einen Major-Sieg hat Serena Williams bekanntlich aus Melbourne mitgenommen. 2017 gewann sie hier, im Endspiel gegen Schwester Venus. Und bereits schwanger. Ob sie noch einmal um einen ganz großen Titel bewerben kann, dafür ist Laura Siegemund im zweiten Match in der Rod Laver Arena in der Nacht von Sonntag auf Montag ein sehr guter Prüfstein.