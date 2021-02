Serena Williams - „Definitiv ein Top-Drei-Outfit“

Serena Williams weiß bei den Australian Open bislang nicht nur spielerisch zu überzeugen. Auch in Sachen Mode setzt die 23-malige Major-Siegerin Akzente.

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 16:39 Uhr

© Getty Images Zeigt her Eure Farben - Serena Williams 2021 in Melbourne

Wer erinnert sich nicht, als Serena Williams 2002 im Outfit der Nationalmannschaft von Kamerun bei den French Open eingelaufen ist? Damals noch mit einem anderen Ausrüster als die vielen Jahre danach. Aber nicht weniger eindrücklich. Gut, der schwarze Catsuit mit rotem Gürtel, mit dem Serena 2018 ebenfalls in Roland Garros eingelaufen ist, war auch nicht von schlechten Eltern. So sehr, dass ihr ein weiterer Auftritt in ähnlicher Kluft von den Veranstaltern untersagt wurde.

© Getty Images Serena 2018 in Roland Garros

Der Katalog an modischen Extravaganzen ist lang. Aber Serena Williams scheint kein einziges ihrer mitunter legendären Outfits vergessen zu haben. Und jenes von den Australian Open 2021 gehört „definitiv in die Top Drei“.

Spielerisch läuft es ja auch ganz ordentlich. Serena Williams steht in der dritten Runde des ersten Majors des Jahres, nach Laura Siegemund ließ sie auch Nina Stojanovic keine Chance. Anastasia Potapova in Runde drei am Freitag sollte auch machbar sein, danach aber drohen der Reihe nach Kaliber wie Aryna Sabalenka, Naomi Osaka und Simona Halep.

