Serena Williams hält Comeback für unwahrscheinlich

Serena Williams kann sich eine Rückkehr auf die Tour derzeit nicht vorstellen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 07:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kehrt Serena Williams noch einmal zurück?

Serena Williams war - im positivsten Sinne des Wortes - schon immer etwas anders. Und so darf es kaum verwundern, dass die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin auch ihren Abschied vom Tennissport anders vollzog als viele Spieler zuvor. Denn das Wort Rücktritt, das wollte die US-Amerikanerin nie so wirklich in den Mund nehmen.

Daran hat sich auch seit ihrem letzten Auftritt bei den US Open 2022 gegen Ajla Tomljanovic nichts geändert. "Ich habe sowieso nie in eine Schublade gepasst. Niemals", meinte Williams in einem Interview mit "CBS Mornings". "Ich habe einfach das Gefühl, dass Ruhestand für jemanden in meinem Alter ein so großes Wort ist."

Als Hinweis auf ein Comeback ist diese Aussage allerdings nichts zu verstehen. Denn aktuell, so die 41-Jährige, könne sie sich eine Rückkehr auf die Tour kaum vorstellen. "Das ist schwer zu sagen. Aber ich würde im Moment 'nein' sagen, denn ich habe mein ganzes Leben dem Tennis gewidmet und es ist an der Zeit, dass ich mein Leben etwas anderem widme", antwortete Williams auf die Frage nach einem möglichen Comeback.

Zumindest eine Hintertür ließ sich Williams mit dieser Aussage aber offen. Allzu große Hoffnungen auf eine Rückkehr der langjährigen Weltranglistenersten sollten sich ihre Fans wohl dennoch nicht machen.