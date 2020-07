Serena Williams investiert in Frauen-Fußballteam in Los Angeles

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams wird gemeinsam mit ihrem Mann und weiteren prominenten, hauptsächlich weiblichen Geldgebern, ein professionelles Frauen-Fußballteam nach Los Angeles bringen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2020, 07:35 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat ein neues Betätigungsfeld gefunden

Im Moment mag in den USA in Sachen Frauensport gerade die WNBA, die natürlich beste Basketball-Liga der Welt, in aller Munde sein. Protestieren doch viele Spielerinnen, ja ganze Teams, gegen die Rassendiskriminierung. Das Knien bei der US-amerikanischen Hymne reicht dabei als Signal offenbar nicht mehr aus. Die Spielerinnen der New York Liberty und der Seattle Storm verließen erst vor wenigen Tagen beim Abspielen des „Star Spangled Banner“ geschlossen die Halle.

Grundsätzlich aber erfreut sich der Frauenfußball in den USA ungleich höherer Beliebtheit als etwa in Deutschland und Österreich. Auch, weil die US-amerikanischen Frauen bei großen Events regelmäßig ihre beste Leistung zeigen. So im vergangenen Jahr in Frankreich, als das Team um Megan Rapinoe den 2015 in Kanada errungenen Titel im Endspiel gegen die Niederlande verteidigte.

Investoren aus Film- und Sportlerkreisen

Genau in dieser Phase ist wohl die Initiative entstanden, die nun dafür sorgen möchte, dass ab kommendem Jahr mit dem Angel City FC ein neues Team in der National Women´s Soccer League (NWSL) aufspielt. Mittendrin als Investorin: Serena Williams, die wie Schwester Venus auch Anteile an der NFL-Franchise der Miami Marlins hält.

„Ich denke, dass es cool für Athleten ist, etwas zu besitzen. Es ist interessant, weil man eine andere Art von Stolz hat, wenn man wo ist und für etwas spielt, das man besitzt,“ wird Serena auf der Website der WTA zitiert. Was im Fall des Angel City FC aber eher unwahrscheinlich ist: So herausragend wird im US-amerikanischen Frauenfußball nicht bezahlt, dass sich eine aktive Spielerin als Teilhaberin hervortun könnte. Dafür aber neben Serena Leute wie die Schauspielerinnen Nathalie Portman, Eva Longoria, Jessica Chastain oder Jennifer Garner. Und auch einige Legenden des US Soccer Teams sind mit am Start: Amy Wambach etwa und vor allem Mia Hamm. Die treibende Kraft hinter dem Projekt ist aber ein Mann: Serena Williams´ Ehemann Alexis Ohanian.

„Alexis hat gesagt, er möchte ein Team in Los Angeles schaffen - und ich habe mir nur gedacht: Das ist verrückt“, erzählte Williams. „Jeder spricht darüber, aber ganz ehrlich, das war zum größten Teil seine Idee. Es macht ihm Spaß, und ich freue mich, das mitzuerleben.“

Serenas Tochter zieht Fußball Tennis vor

„Es gibt derzeit so viele weibliche Athleten, Tennisspielerinnen, Fußballspielerinnen, die einfach super aufregend sind“, fuhr Serena fort. „Ich habe eine Tochter, und ich bin mir nicht sicher, was ich getan hätte, wenn ich einen Sohn hätten. Aber es ist toll, dass sie einen Vater hat, der sie so unterstützt.“

Auch wenn es nach dem Geschmack von Mama Serena in die falsche Richtung geht: „Unsere Tochter liebt Fußball - ich hasse es, das zuzugeben. Jedesmal, wenn sie gegen einen Ball tritt, bekommen ich diesen eifersüchtigen Blick und ich gebe ihr einen Tennisschläger.“ Die gute Nachricht: Olympia ist erst zwei Jahre alt. Es bleibt wohl genügend Zeit, um die große Leidenschaft für jene Disziplin zu entwickeln, in der ihre Mutter wohl die Beste aller Zeiten war und ist.