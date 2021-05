Serena Williams - Meilensteine mit kleinem Makel

Serena Williams hat nun also eine vierstellige Match-Anzahl auf ihrem Konto. Bei fast allen runden Jubiläen hat die US-Ikone gewonnen - nur beim wichtigsten nicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 08:31 Uhr

Und also hat Serena Williams ihr 1000. Match auf der WTA-Tour hinter sich gebracht. Der Einstieg auf Asche gegen Nadia Podoroska hätte natürlich anders ausfallen sollen, das Comeback im zweiten Satz blieb letztlich unbelohnt. Nach dem 6:7 (6) und 5:7 steht die Karriere-Bilanz der 39-jährigen Serena bei 841 Siegen und 159 Niederlagen.

Nun zeigt die Zahl 1.000, dass Serena zum einen schon sehr lange, zum anderen sehr erfolgreich auf der Profitour unterwegs ist. Wer ständig in Runde eins verliert, kommt nicht auf diese Anzahl von Matches. Und verliert auch die Lust am Sport, wie Roger Federer in einer Pressekonferenz bei den US Open 2019 anmerkte. Apropos Federer: Der ist ziemlich genau gleich alt wie Serena - und hält bei 1.515 Matches, von denen er 1.242 gewonnen hat.

Rafael Nadal hat eine Bilanz von 1.017 Siegen zu 207 Niederlagen, auch Novak Djokovic strebt unaufhaltsam der Vierstelligkeit in Sachen Match-Siege zu: Nole hält bei 947 Erfolgen und 194 Pleiten.

Venus mit mehr Matches als Serena

Sowohl Nadal wie auch Djokovic sind dann allerdings doch einige Jahre jünger als Serena Williams. Dass die größte Spielerin der vergangenen Jahre, möglicherweise sogar aller Zeiten, erst jetzt den 1.000er knackt, zeigt auch, wie oft sich Serena mit Verletzungen herumschlagen musste. Dazu kommt die komplizierte Schwangerschaft mit Tochter Olympia, die glücklicherweise zu einer wunderbaren Kleinfamilie geführt hat.

Es spricht für die Brillanz der Tennisfamilie Williams, dass Serena in Sachen Matchpraxis nicht einmal die Nummer eins ist: Schwester Venus kommt nämlich auf insgesamt 1.074 Partien, von denen sie allerdings „nur“ 814 gewonnen hat.

Blickt man nun auf die einzelnen 100er-Matches, die die WTA in einer Würdigung der Leistungen von Serena aufgelistet hat, so fällt auf: Die US-Ikone hat von den 100ern nur einen Vergleich verloren, der war aber in der gesamten Reihe wohl der wichtigste - im US-Open-Finale 2011 gegen Samantha Stosur (Match Nummer 600). Der Umstand, dass Serena ihre 900. Partie schon 2016 absolviert und somit für die letzten 100 gut fünf Jahre gebraucht hat, unterstreicht aber noch einmal die Tatsache, dass selbst in ihrer Karriere bei weitem nicht alles reibungslos verlaufen ist.



Hier die 100er-Meilensteine von Serena Williams

Match Jahr Turnier Gegnerin Ergebnis 100 1999 München (Grand-Slam-Cup), Vorrunde Arantxa Sanchez Vicario 6:3, 6:1 200 2002 Scottsdale, Finale Jennifer Capriati 6:2, 4:6, 6:4 300 2004 Miami, Halbfinale Eleni Daniilidou 6:4, 6:4 400 2007 Miami, Achtelfinale Maria Sharapova 6:1, 6:1 500 2009 Dubai, Achtelfinale Zheng Jie 6:4, 6:2 600 2011 US Open, Finale Samantha Stosur 2:6, 3:6 700 2013 Rom, Finale Victoria Azarenka 6:1, 6:3 800 2014 Singapur (WTA-Finale), Vorrunde Ana Ivanovic 6:4, 6:4 900 2016 US Open, Zweite Runde Vania King 6:3, 6:3 1.000 2021 Rom, Zweite Runde Nadia Podoroska 6:7 (6), 5:7