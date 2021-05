Serena Williams: Roger Federer ist ein Genie - und der Beste aller Zeiten

Vor ihrem Ausscheiden beim WTA-Turnier in Parma hat Serena Williams noch einmal schnell erläutert, wen sie für den besten Spieler aller Zeiten hält.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 13:57 Uhr

© Getty Images Man kennt sich, man schätzt sich: Serena Williams und Roger Federer

Es ist nicht besonders gut gelaufen für die beiden prominentesten 39-Jährigen im Tennis-Zirkus. Während Serena Williams beim WTA-Tour-250-Turnier in Parma immerhin eine Runde gewinnen konnte, bevor sie gegen Katarina Siniakova verlor, ging Roger Federer bei seinem Comeback-Match gegen Pablo Andujar in Genf trotz einer 4:2-Führung im dritten Satz baden. Was den Maestro zur nicht besonders wagemutigen Prognose kommen ließ, dass er die French Open 2021 nicht gewinnen würde.

Was in der so endlosen wie kaum zu entscheidenden Debatte, wer denn nun der größte Tennisspieler aller Zeiten ist, keine wesentlichen Verschiebungen bringen würde. Ja, Rafael Nadal könnte mit seinem 14. Triumph in Roland Garros die alleinige Führung an Major-Titeln übernehmen, darüber hinaus hat der Spanier mit seinem Erfolg in Rom auch in Sachen Masters-1000-Trophäen mit Novak Djokovic gleichgezogen.

Serena möchte wie Federer spielen

Geht es aber nach Serena Williams, dann müssen in diese Diskussion (derer die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin auf Seiten der Frauen ein ebenso integraler Bestandteil ist) auch andere Komponenten als lediglich die sportlichen Erfolge mit einbezogen werden.

„Ich glaube, man kann es mit zwei Worten zusammenfassen: Roger Federer“, erklärte Serena in Parma also auf die Frage nach dem GOAT. „Er ist einfach eine Mischung aus sportlicher Brillanz und Klasse, ist großartig und hat unseren Sport verändert. Man sieht Spieler wie ihn spielen, wie er sich bewegt, sein Technik. Der Kerl ist ein Genie.“

Und Serena legte noch nach. „Für mich ist er wirklich der größte Spieler. Man kann ihn nicht nicht mögen, das ist mein Gefühl. Sein Spiel ist so fantastisch. Wenn ich nur wie Roger spielen könnte!“