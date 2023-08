Serena Williams zum zweiten Mal Mutter geworden

Serena Williams hat sich aus dem Tennisruhestand mit erfreulichen Nachrichten gemeldet: das zweite Kind hat das Licht der Welt erblickt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 07:37 Uhr

© Getty Images Serena Williams zeigte sich noch vor einigen Tagen bei einem Fußballspiel in Miami.

Bei Instagram gab die Tennis-Ikone die Nachricht am Dienstagabend bekannt. Adira River Ohanian ist der Name des zweiten gemeinsames Kindes der ehemaligen Weltklasse-Spielerin und ihrem Mann Alexis Ohanian.

Damit macht Serena Williams ein Jahr nach ihrem Abschied von der großen Tennisbühne wieder im Rahmen der US Open Schlagzeilen. Dieses Jahr allerdings nicht auf, sondern nur neben dem Court. Im letzten Herbst verzauberte Serena Williams ein letztes Mal die Tenniswelt und spielte sich in die dritte Runde im Big Apple.

Schwester Venus immer noch auf der Tour

In Interviews ließ die mehrfache Grand-Slam-Sigerin immer mal wieder anklingen, dass es eventuell nciht das komplette Ende der Karriere sein muss .Auch Schwester Venus ist mit 43 Jahren schließlich immer noch auf der Tour unterwegs und tritt bei den US Open mit einer Wildcard an.