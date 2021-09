Serie: „Rafael Nadal Academy“-Dokumentation bald bei Amazon Prime

Während die erste Folge der Dokumentationsreihe Rafael Nadal Academy auf dem spanischen Sender Movistar + vorigen Freitag Premiere feiern konnte, müssen sich deutschsprachige Fans noch gedulden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 21:49 Uhr

© Getty Images Die Serie „Rafael Nadal Academy“ wird es bald per Amazon Prime auch im deutschsprachigen Raum geben.

Nach einem Jahr Dreharbeiten war es am 17. September soweit und die erste Folge der Dokumentationsreihe „Rafael Nadal Academy“ ging auf dem spanischen Bezahlsender Movistar + erstmals über den Äther. In Zukunft soll die Serie in 240 Ländern über Amazon Prime abruf- und kaufbar werden, genaue Details zur weltweiten Veröffentlichung sind allerdings noch Mangelware.

Was es indes bereits jetzt gibt, ist der offizielle Trailer des Mammut-Projekts:

In vier Episoden werden während einer kompletten Trainingssaison die Entwicklung verschiedener Spieler in der Akademie des „Stiers von Manacor“ gezeigt. Screentime bekommen neben Rafael Nadal selbst, Onkel Toni, Casper Ruud, Jaume Munar und ein gewisser Roger Federer. Sobald es weitere Informationen zu Veröffentlichungsdatum und Bezugsmöglichkeiten gibt, erfahrt ihr es bei uns.