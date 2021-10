ServusTV überträgt Davis Cup in Österreich und Deutschland

ServusTV zeigt vom 25. November bis 5. Dezember den Tennis-Teamwettbewerb live und exklusiv in Deutschland und Österreich.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 13:26 Uhr

© Getty Images Auch die Spanier werden von ServusTV übertragen

ServusTV hat sich die Rechte am Davis Cup gesichert: Der Fernsehsender zeigt vom 25. November bis 5. Dezember den Tennis-Teamwettbewerb live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Das Paket umfasst auch die Rechte für Online und mobile.

Die Wettkämpfe werden in Innsbruck, Madrid und Turin ausgetragen, auch der dreimalige Sieger Deutschland zählt zu den 18 teilnehmenden Nationen und trifft zunächst in Innsbruck auf Serbien und Gastgeber Österreich. Bei den Serben führt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic das Team an, Jan-Lennard Struff und Dennis Novak sind die Spitzenspieler für Deutschland und Österreich.

Die sechs Gruppensieger plus die beiden besten Zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Halbfinals und das Finale finden vom 3. bis 5. Dezember in Madrid statt.