Sharapova und die Bryan Brothers ziehen in die Hall of Fame ein

Maria Sharapova und Bob und Mike Bryan werden im kommenden Jahr in die International Tennis Hall of Fame in Newport aufgenommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 16:16 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova wird 2025 in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen

Maria Sharapova lebt seit vielen Jahren in den USA, die Gebrüder Bryan sowieso: Das Konzept einer Ruhmeshalle sollte bei den Genannten also tief verankert sein. Und auch die damit verbundene Ehre, einen Platz in der International Tennis Hall of Fame zu bekommen. Für die Bryans wie auch Sharapova wird dies im kommenden Jahr Realität, wie am heutigen Donnerstag bekannt wurde.

Sharapova hat in ihrer grandiosen Karriere 36 Titel auf der WTA-Tour gewonnen, darunter fünf bei Grand-Slam-Turnieren. Je einmal gelang der Russin dies in Wimbledon, bei den US Open und bei den Australian Open. In Roland-Garros schlug Sharapova zweimal zu - und das auf ihrem vermeintlich schwächsten Untergrund.

Bob und Mike Bryan haben 16 Majors zusammen gewonnen, Mike hat an der Seite von Jack Sock sogar noch zwei weitere draufgelegt. Zu jener Zeit war Bob mit einer Hüftverletzung außer Gefecht. Insgesamt sind es 119 Tour-Titel geworden, die beiden legendären Amerikaner 438 Wochen standen lang an der Spitze der Doppel-Weltrangliste.