Siegemund mit Zvonareva für WTA-Award nominiert

Laura Siegemund und Vera Zvonareva sind unter den fünf nominierten Paaren für das WTA-Doppel des Jahres 2023. Im Einzel hat es die üblichen Verdächtigen getroffen.

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 04:14 Uhr

© Getty Images Vera Zvonareva und Laura Siegemund bejublen ihren Erfolg bei den WTA Finals in Cancun

Laura Siegemund und Vera Zvonareva haben sich in Nanchang auf den allerletzten Abdruck für die WTA Finals in Cancun qualifiziert. Und dann ihre große Chance genutzt, den letzten bedeutenden Doppel-Titel des Jahres gewonnen. Das hat dem deutsch-russischen Paar nun eine Nominierung für die alljährlichen WTA Awards eingebracht, wie die Dachorganisation am Montag bekanntgab.

Im Einzel gibt es gleich sechs Nominierte für den Titel "Spielerin des Jahres", schließlich wurden alle vier Majors von unterschiedlichen Frauen gewonnen. Neben Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Marketa Vondrousova und Coco Gauff könnte der Ruf auch noch Jessica Pegula (sehr unwahrscheinlich) oder Elena Rybakina(auch nicht viel wahrscheinlicher) ereilen. Vondrousova ist übrigens auch in der Kategorie als beste Comeback-Spielerin nominiert. Hier die einzelnen Nominierungen ...

Beste Spielerin des Jahres 2023: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina, Marketa Vondrousova, Jessica Pegula

Bestes Doppelpaar: Coco Gauff/Jessica Pegula, Elise Mertens/Storm Hunter, Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe, Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, Laura Siegemund/Vera Zvonareva

Meistverbesserte Spielerin: Lin Zhu, Wang Xinyu, Katie Boulter, Zheng Qinwen, Jasmine Paolini

Beste Comeback-Spielerin: Marketa Vondrousova, Elina Svitolina, Karolina Muchova, Anastasia Pavlyuchenkova, Su-Wei Hsieh

Newcomerin: Mirra Andreeva, Linda Noskova, Elina Avanesyan, Peyton Stearns, Diana Shnaider