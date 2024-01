Sieger Sinner: Vom Center Court vor die Skyline

Jannik Sinner ist mittendrin im Sieger-Marathon eines Grand-Slam-Champions. Besonders in seiner Heimat Italien werden die Feierlichkeiten mit Sicherheit riesig werden – und einige Tage dauern. In Australien hat er nun die letzte (Feier)-Hürde vor der Skyline von Melbourne genommen.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 29.01.2024, 08:55 Uhr

Diese Bilder freuen besonders Sponsoren, die nicht mit auf den Tennisplatz dürfen. Also in der Regel Modemarken, die keine Sportkleidung produzieren bzw. dafür keine Verträge mit den Tennisstars haben. Bei den Frauen sind es in der Regel auch immer Handtaschen, die auf diesen Motiven in die Kamera gehalten werden. Wir erinnern uns da an die Motive von Naomi Osaka, auf den ihre französischen Luxushandtaschen sehr präsent waren. Das wäre bei Australian-Open-.Sieger Jannik Sinner auch durchaus möglich, schließlich ist er das weltweite Gesicht des italienischen Luxuslabels "Gucci", die die eine oder andere nicht gerade dezente Tasche im Angebot haben. Auch für Männer.

Sinner meldet sich auf Instagram zu Wort

Bei den Siegerfotos im "Royal Botanic Garden" von Melbourne beließ es Sinner (und damit auch Sponsor) bei einem chicken Cardigan, den der frisch gebackenen Australian-Open-Champion von seinem Sponsor. Ansonsten war auch nicht sein Outfit sondern der Pokal der Hauptdarsteller der Bilder. Auf Instagram kommentierte Sinner die Bilder mit den "Daraus sind Träume gemacht".

Für ihn. Für den Sponsor. Für ganz Italien.